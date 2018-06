3 pasos para terminar con el dolor de espalda

Para el dolor que continúa incluso después de un par de meses de ejercicio en casa o de terapia física, la ACP recomienda considerar lo siguiente (algunos de estos pueden estar cubiertos por el seguro):

Yoga y tai chi. Fortalecen los músculos del torso, con lo que se alivia la presión en la espalda, dice Benjamin Kligler, M.D., director nacional del Centro de Coordinación de Salud Integral para la Administración de Salud de Veteranos.

Una revisión de estudios de Cochrane de 2017 concluyó que el yoga mejora la función de la espalda. Y la investigación que se utilizó como base para los lineamientos del ACP encontró que el tai chi era útil para tratar el dolor de espalda crónico. Puede también ayudar con el dolor a corto plazo, pero puede tomar algunas semanas para notar los resultados, dice Kligler.

Es posible que tu médico te refiera a una clase local de yoga (opta por una forma suave) o de tai chi. Las YMCA y los gimnasios también pueden ofrecerlos.

O encuentra una lista de instructores certificados en American Tai Chi and Qigong Association, Yoga Alliance o International Association of Yoga Therapists.

Terapia cognitiva conductual [CBT] o el método de atención plena [mindfulness] para reducir el estrés. Si el dolor de espalda te hace sentir deprimido o ansioso puede ayudarte la CBT, que se enfoca en eludir los patrones de pensamiento negativos. El método de atención plena para reducir el estrés [MBSR] aumenta la conciencia y la aceptación del dolor con prácticas como el yoga y la meditación.

Los adultos con dolor crónico de espalda, que practicaron 2 horas a la semana cualquiera de estas 2 técnicas durante 8 semanas, informaron un alivio significativo, según un estudio publicado en 2016 en la revista Journal of the American Medical Association. Pídele a tu médico referencias para terapeutas conductuales cognitivos, o visita el sitio web de Association for Behavioral and Cognitive Therapies.

Manipulación vertebral. Una terapia que utilizan los quiroprácticos, osteópatas, fisioterapeutas y algunos masajistas que implica mover las articulaciones de la columna vertebral. Una revisión publicada el año pasado en la revista JAMA encontró que la manipulación vertebral mejora significativamente el dolor y la función para aquellos con dolor agudo de la espalda baja. Una revisión de Cochrane concluyó que funciona tan bien como el ejercicio, la terapia física o la atención médica estándar para el dolor de espalda crónico.

Consulta el sitio web de tu aseguradora para encontrar quiroprácticos con licencia y médicos de medicina osteopática (D.O.), luego solicita una referencia a tu médico de atención primaria. (Nuestra encuesta encontró que es más probable que la manipulación vertebral cuente con cobertura por el seguro que la mayoría de los tratamientos sin medicamentos, al menos en parte). Roger Chou de Oregon Health & Science University aconseja intentarlo durante 3 o 4 semanas, pero recurrir a otra opción si no te ayuda.

Acupuntura. En este tratamiento, insertan agujas muy finas en puntos específicos del cuerpo. “Por lo general, recomiendo a las personas con dolor de espalda crónico que reciban algo de fisioterapia, porque usualmente lo cubre el seguro, y si eso no parece ayudar, les recomiendo que prueben la acupuntura durante 6 a 8 sesiones”, dice Joseph Herrera, D.O., presidente del sistema de medicina de rehabilitación en Mount Sinai Health System en New York.

Una amplia revisión de estudios encontró que la acupuntura superó el tratamiento simulado y no tener tratamiento alguno para todo tipo de dolor crónico, incluido el dolor de espalda. Pero, podría costarte $100 dólares o más por sesión. Asegúrate de que cualquier acupunturista que veas esté autorizado por el estado. Encuentra listados de estos profesionales en el sitio web National Certification Commission for Acupuncture and Oriental Medicine.