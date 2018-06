Claire Foy y su nueva Lisbeth Salander en The Girl in the Spider’s Web

La británica será la tercera actriz en meterse en la piel del personaje de la serie Millenium en la adaptación de la cuarta novela, dirigida por el uruguayo Fede Álvarez

Busquen “Claire Foy” en la pestaña de imágenes de Google y creerán que están viendo una multitud de mujeres que comparten nombre. Así de camaleónica es esta actriz británica de 34 años que interpretó a Elizabeth II en la serie “The Crown” y ahora se transforma para dar vida a la nueva Lisbeth Salander en “The Girl in the Spider’s Web”, dirigida por el uruguayo Fede Álvarez.

“Es una actriz fantástica. Me sorprende cada día”, asegura Álvarez sobre la protagonista de su última película, basada en la cuarta novela de la exitosa serie Millenium creada por el sueco Stieg Larsson y continuada por David Lagercrantz tras la muerte de Larsson. El film llegará a los cines en noviembre y se centra en el personaje de Lisbeth Salander, presentada como una vengadora de mujeres abusadas.

Salander es un personaje que ya interpretaron dos actrices anteriormente: Noomi Rapace en la trilogía sueca y Rooney Mara en la versión americana de “The Girl with the Dragon Tattoo”. Por eso Foy, de la mano de Álvarez, quiso crear algo diferente. Para ello buscó construir su Salander desde lo más básico, pues asegura que no le gustan los disfraces o maquillajes pesados que ya suponen cómo debe ser el personaje.

“Me gusta la Lisbeth que he construido. Está siempre en control de sí misma, pero a la vez también es como una niña de 12 años que ha sido una víctima toda su vida”, explica.

“Creo que las versiones suecas fueron increíbles. La versión de David Fincher también. Rooney y Noomi estuvieron fantásticas. Pero yo la estoy haciendo este año. ¡Esperen por mí!”, dice Foy. “Creo que sin tener que forzar hacer algo diferente, algo que el público rechazaría, el hecho de que el personaje lo interprete otra persona ya lo hace distinto”.

Ese personaje distinto es más “vigilante” que superheroína, según Foy: “Lo más increíble de Lisbeth Salander es que no tiene poderes especiales. Ella ha sido una underdog toda su vida y su único poder es que nunca se rinde y lucha hasta el final”.

En una de las escenas del film Salander aparece con una máscara blanca pintada en su cara, pero no será ésa la apariencia habitual en el resto de la película. “Es puntual para asustar y mantener a la gente alejada de ella”, explica Foy. “Ella es una enorme contradicción. Es increíblemente fuerte, inteligente y poderosa, pero a la vez es muy vulnerable y está muy dañada por lo que ocurrió en su pasado. Por eso es muy cerrada y siempre tiene las defensa en alto”.

Si bien el personaje ha aparecido en las películas previas, la novela “The Girl in the Spider’s Web” es la primera vez que se lleva a la gran pantalla, lo que ha dado más libertad a Álvarez y a Foy. Así, la película tendrá elementos del cine de terror –un género natural para Álvarez– y Salander presenta un look algo menos extremo y punk, más maduro que en previas adaptaciones.

“En esta película Lisbeth encuentra su nueva identidad y no puede evitar convertirse en una defensora de las mujeres que son abusadas por hombres poderosos. Está empujada a ello. Ella no lucha por cualquier cosa, es muy específico lo que le mueve”, comenta Foy. “Pero más que superheroína es una vigilante. No tiene respeto por la autoridad, por el gobierno, que siempre le ha defraudado en cada paso en su vida, que siempre la ha tratado como un peligro para la sociedad y la ha hecho sentir menos que los demás”.

Foy admira que su personaje nunca juzga a nadie, sino que encuentra a la gente “interesante y un poco rara”.

“Creo que por eso gustan tanto los libros [de Millenium], porque a ella no le importa nada una mierda. Ella no vive en el reino de lo que la sociedad te impone: deberías casarte, deberías tener hijos, deberías hacer esto… ¿Debería? No quiero”, dice.

“Ella no tiene que encajar en esa idea, así que puede trabajar por fuera de ella. Está en los bordes de la sociedad y la puede observar como realmente es. Me encanta eso de ella. Me encanta que sea bisexual y que simplemente ame el sexo, y que no tenga absolutamente ningún escrúpulo para disfrutarlo con quiera disfrutarlo”, apunta.

“Y Fede también quería que fuera así”, concluye, mencionando al director para el que sólo tiene palabras de elogio.

“Fede y Pedro son un genios”, asegura Foy. “El film no es un vehículo para él. Él está dentro y realmente se preocupa por la película, lo que no es habitual. El equipo que forma con Pedro [Luque, director de fotografía] es increíble. No hacemos plano contra plano, no trabaja con una fórmula. Tiene el ritmo de la película en la cabeza. Es un estudioso del cine”.

Fede Álvarez le devuelve los cumplidos a la actriz.

“Le pides algo, te dice: “sí, lo tengo”, luego miras al monitor y no puedes creerlo. Para mí los mejores actores para la gran pantalla son aquéllos que cuando están ahí en el set viéndolos directamente crees que no ha pasado nada, y luego miras al monitor, porque se supone que eso se va a ver en una pantalla enorme donde un ojo es del tamaño de una persona, y ahí ves realmente en sus ojos lo que piensa, lo que siente, lo que quiere decir… todas las emociones que está reprimiendo. Eso es algo que no haces en teatro o televisión, porque no se ve, pero es perfecto para una película. Ella lo logra con una actuación sutil”, explica.