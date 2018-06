Hija de Eugenio Derbez reacciona ante broma de su padre en el Mundial

El comediante ya había vivido algo similar en Japón

Aislinn Derbez vio como su padre, Eugenio Derbez, fue sacado por seguridad de un estudio de grabación durante el Mundial así como todos los demás, por redes sociales. La actriz no tardó en reaccionar ante la broma que se le salió de las manos al comediante.

“Bueno, pues ustedes ya saben que mi papá se caracteriza por hacer sus desmadres en los mundiales, siempre lo quieren meter a la cárcel y de hecho creo que en Japón si lo metieron. Esta vez no fue la excepción, así celebró su Día del Padre“, dijo Aislinn en Instagram.

Todo comenzó como una broma con su hijo Vadhir, quien retó a su papá a interrumpir una emisión en vivo. A cambio, el joven actor se bajaría los pantalones entre el público del estadio.

“Sí me espanté un poquito, pensé que me sacarían del estadio, que me quitarían mi acreditación… Eso me pasa por desmadroso con un escuincle que ya no es tan puberto, como si fuera un adolescente, pero me divertÌ mucho“, compartió Derbez a Reforma vía telefónica desde su habitación en un hotel de Moscú.

“Pensé que iba a entrar a la cabina de Televisa, vi a Gurwitz y pensé que era Televisa, me enteré después que era Telemundo, hablé con ellos hasta que entró un cuate de seguridad que, obviamente. no me conocía… y menos disfrazado.

“Por suerte me sacaron del estudio y me dejaron en las escaleras, temía no poder ver el partido. Me liberaron gracias a unos aficionados mexicanos que me reconocieron y también le expliqué lo que estábamos haciendo”, contó el actor.