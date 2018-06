Traen a NY a ocho niños separados de sus padres en la frontera

Por más de un mes una organización en Long Island ha estado dando albergue a los pequeños inmigrantes

La organización sin fines de lucro Mercy First, ubicada en el poblado de Syossets, en Long Island, anunció que por lo menos ocho de los niños inmigrantes separados de sus padres tras cruzar la frontera entre México y EEUU se encuentran refugiados en sus instalaciones.

Así lo contó el presidente de Mercy First, Gerard McCaffery, al indicar que por más de un mes los pequeños han estado recibiendo la ayuda de esa organización, que es parte de Sisters of Mercy, y la razón por la cual fueron enviados a esta área no fue por tener familiares aquí, sino por haber camas disponibles.

Al menos unos 2,000 pequeños han sido separados de sus padres tras ser arrestados por oficiales de la Patrulla Fronteriza en los pasados meses, como parte de la política de “cero tolerancia” de la Administración Trump contra la inmigración ilegal.

Imágenes de los niños tras las rejas en centros de detención, y audios de algunos llorando y suplicando ver a sus padres, han generado una gran polémica a nivel nacional y levantado las voces de activistas y políticos que piden detener la separación familiar.

“Estos niños son fuertes, pero como cualquier niño no es normal que lloren por extrañar a sus madres”, aseguró McCaffer.

En una entrevista con Newsday, el ejecutivo de Mercy First indicó que los pequeños en su centro están mostrando claros signos del impacto emocional que les ha causado la separación de sus familias.

En el pasado, otros niños migrantes no acompañados también han llegado a Long Island, y en algunos de los casos sí fue por tener algún familiar en esta área. En los condados de Suffolk y Nassau se encuentran algunas de las comunidades de inmigrantes centroamericanos más grandes de toda la noción.