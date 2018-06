Explota Ximena Duque: “Dejen de escupir tanto veneno”

Dios mío es increíble las barbaridades que uno tiene que leer por aquí. A quien le importa quien creó la ley? Si fue este presidente u otros? Que importa si las fotos son viejas o nuevas? Lo que importa es qué pasó y sigue pasando. Dejen de escupir tanto veneno por aquí, que si los artistas solo subimos cosas de ricos o que si no sabemos lo que es sufrir. QUIEN ERES TÚ PARA JUZGAR? QUIEN ERES TÚ PARA DECIR QUE LO QUE ESTÁ VIVIENDO ESTÁ GENTE ES CULPA DE ELLOS? YA BASTA #stopsocialmediabullying NO MÁS, YA DEJEN DE CRITICAR QUE SI LOS ARTISTAS TENEMOS Y VIVIMOS BIEN, MAS BIEN PÓNGANSE METAS EN LA VIDA PARA QUE ALCANCEN SUS SUEÑOS Y TENGAN LO QUE SIEMPRE HAN SOÑADO. A MI NADIE ME REGALO NADA, TODO ABSOLUTAMENTE TODO ME LO GANÉ CON EL SUDOR DE MI FRENTE Y TODAVÍA LO SIGO HACIENDO ASÍ QUE NO JUZGUES LO QUE SOY SIN CONOCER MI CAMINO QUE LES PROMETO NO FUE NADA FÁCIL. Y VOLVIENDO AL TEMA QUE NO DEBERÍA SER POLÍTICO SI NO DE DERECHOS HUMANOS, GRACIAS A NUESTRA UNIÓN HOY MUCHAS FAMILIAS TENDRÁN UN POCO DE ALIVIO. OTRA VEZ #stopsocialmediabullying NO VOY A TOLERAR ESTO MAS. #keepfamiliestogether

