Más de 700 niños inmigrantes separados de sus padres han llegado a NY

Las autoridades del Estado y la Ciudad denuncian que el Gobierno federal bloquea la posibilidad de ofrecerles ayuda a los pequeños

La cantidad de niños inmigrantes envidados a refugios en el estado de Nueva York, tras ser separados de sus padres luego de cruzar la frontera, sobrepasan los 700 según confirmaron las autoridades estatales. De ellos, al menos 350 han llegado a la Gran Manzana, de acuerdo a cifras manejadas por la Alcaldía. En total, a nivel nacional más de 2,400 niños menores de 12 años se encuentran bajo custodia federal desde que comenzó la política de “cero tolerancia” de la Administración del presidente Trump en contra de la inmigración ilegal.

Y aunque muchos son bebés y niños pequeños que requieren cuidados especiales, las autoridades neoyorquinas tienen las manos atadas para ayudarlos. Así lo denunció el gobernador Andrew Cuomo este jueves, al asegurar que el gran obstáculo para atender a estos menores es la falta de información sobre ellos. Hasta el momento, la orden federal que tienen las agencias que los han recibido, les prohíbe compartir detalles, una situación que tiene al mandatario muy molesto.

“La posición del Gobierno Federal es desagradable e inhumana”, dijo Cuomo en una conferencia de prensa telefónica este jueves. “Una vez que estos menores están en mi estado, yo tengo la obligación de proveerles servicios, pero la posición de ellos es: no diremos dónde están. No queremos que les des ayuda mental”.

Pese a que el flujo de información por parte del Gobierno Federal es nulo y aún no se sabe a ciencia cierta el paradero de los menores o su situación, la tanto el Estado como la Ciudad ha prometido brindar apoyo.

Así lo dejó saber este jueves la comisionada de la Oficina de Asuntos Migratorios del Alcalde, Bitta Mostofi, quien aseguró que la ciudad de Nueva York ayudará a que estas familias estén nuevamente juntas.

“Estamos trabajando con proveedores y nuestras agencias hermanas para coordinar una respuesta integral para ayudar a estos niños”, indicó Mostofi. “Los corazones de los neoyorquinos están con estas familias y cualquiera puede donar al Fondo del Alcalde para que estos niños sepan que son amados”.

Entre tanto, la primera dama, Chirlane McCray, dijo que “algunos de los menores están con familias de acogida, y asisten a la escuela durante el día. Muchos de ellos han sido enviados a Cayuga Center en East Harlem, un proveedor de cuidado temporal”.

Su salud es lo que más preocupa

McCray aseguró que la salud de los menores es uno de los hechos que más le preocupa, y es por ello que, según explicó el Dr. Mitchell Katz, presidente de la corporación de hospitales de Nueva York, los profesionales médicos de la Ciudad están viendo de primera mano el impacto en la salud de los hijos de inmigrantes que han sido separados de sus familias.

“Después de la separación, algunos de estos niños han terminado en nuestras salas de Emergencia acompañados por sus tutores designados por el gobierno que a menudo no están familiarizados con los niños, no tienen acceso a los registros médicos y no tienen forma de contactar a un miembro de la familia para obtener un historial médico”, explicó Katz.

El doctor agregó que se ha brindado atención médica a adolescentes que presentaron signos de ansiedad, trauma y enfermedades relacionadas con el estrés, incluido un caso extremo de un adolescente con ideas suicidas después de separarse de su madre.

“Sabemos que los riesgos para la salud asociados con separar a los niños de sus familias son muy reales, incluido un mayor riesgo de ansiedad, depresión, estrés postraumático y trastorno por déficit de atención”, apuntó Katz.

Redmond Haskins, vocero de Legal Aid Society, aseguró que esta organización proveerá ayuda legal a las familias de estos niños, como parte de su tarea de denunciar la guerra continua del presidente Trump contra las familias inmigrantes.

“Estamos trabajando con muchos socios para ayudar a los niños y familias necesitadas”, dijo Haskins. “Cualquiera que busque asistencia en este asunto debe contactar a la Legal Aid Society”.