Kevin Fret relata su arresto tras sufrir agresión por ser gay

El trapero agredió a un individuo que supuestamente lo atacó por ser gay

“Yo me quedé bien mordío”.

Así se describió el trapero Kevin Fret al explicar las razones de su arresto en Miami luego de ser agredido por un individuo que supuestamente lo atacó por ser gay.

“Era un día normal. Me bajé los pantalones para ‘tanearme’ los glúteos. Yo estaba en una posición donde nadie podía verme las nalgas”, relató el intérprete del género urbano en entrevista con Primera Hora.

Explicó que, al intentar defenderse de su agresor arrojándole una mesa la seguridad del edificio intervino.

De hecho, en una serie de videos en Instagram, el trapero también documenta cuando un hombre “se llena de odio” y le dio un golpe en la cara.

😡😡😡😡😡😡 A post shared by KEVIN FRET BITCH 🦆 (@iamkevinfret) on Jun 18, 2018 at 4:19pm PDT

“Me agité. La seguridad no se metió cuando me tocó la cara. Yo me quedé bien mordío”, agregó en tono airado.

Al día siguiente, el cantante salió a comer con su hermana y al abrirse las puertas del elevador, se encontró con su agresor. Fret dijo no poder contenerse y le “zumbó” su teléfono.

“Mi hermana también le metió porque también estaba molesta”, declaró el trapero.

El hombre comenzó a correr por el lobby “suplicando por su vida”, según el intérprete. Cuando el agresor tomó una botella para lanzársela a Fret, el cantante se le adelanta y se la arrojó primero.

Finalmente, el exponente del género urbano fue arrestado junto a su hermana. Según él, su presunto agresor también fue detenido.

“Es homofobia. Si yo fuera una mujer y me quito el brasier para coger sol, él me hubiese ligado. Llego a ser una mujer y él no llega a hacer nada”, dijo en tono molesto.

“Todo el mundo quiere cambiar el mundo, pero la gente se tiene que cambiar a ellos mismos. El respeto tiene que existir. La gente tiene que lidiar con la situación, aunque no le guste”, concluyó.