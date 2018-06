Trump amenaza en Twitter a congresista que pidió acosar a su gabinete

Todo parece posible para el presidente Donald Trump. Este lunes el magnate respondió a la llamada de la representante Maxine Waters para que acosen a funcionarios de su gabinete, amenazándola en Twitter diciendo que “debe tener cuidado con lo que desea”.

“La congresista Maxine Waters, una persona de coeficiente de inteligencia extraordinariamente bajo, se ha convertido, junto con Nancy Pelosi, en el Frente del Partido Demócrata. Acaba de pedir que se perjudique a mis seguidores, de los cuales hay muchos, del movimiento Make America Great Again. ¡Ten cuidado con lo que deseas para Max! “ el presidente dijo en un tweet

Congresswoman Maxine Waters, an extraordinarily low IQ person, has become, together with Nancy Pelosi, the Face of the Democrat Party. She has just called for harm to supporters, of which there are many, of the Make America Great Again movement. Be careful what you wish for Max!

