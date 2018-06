Deseret Tavares predice más terremotos, tsunamis y activaciones volcánicas

La vidente reveló cuáles países se verán afectados por impactantes terremotos

A inicios del año 2018 Deseret Tavares alertó de la actividad volcánica y aseguro que los sismos disminuirían en cierta medida. Hace algunos días realizó fuertes predicciones para varios países, y algunas de estas ya se han cumplido. Aquí las predicciones que revelan terremotos en países como México, Chile y Brasil.

Estados Unidos. La vidente ha visto que una peligro de bomba para Estados Unidos, y su visión es para la parte de “arriba de la Florida”. También hizo hincapié en que esto “no es un tiroteo, es una bomba“. Antes de cerrar su predicción para esta nación del norte, dijo “se estrellarán, también, dos aviones”, pero no reveló el nombre de ninguna ciudad.

México. Sobre el país azteca vuelve a revelar “activaciones volcánicas, terremotos”. También habló de “una catástrofe al sur de México, relacionada con agua”.

Chile. Desde inicios de este año la colombiana ha predicho un “Fuerte terremoto en Chile, por la erupción de un volcán en Perú”.

Perú. “Tsnami en las costas de Perú y este movimiento telúrico es lo que va a generar fuertes estragos en Argentina y Chile, debido a la erupción de un volcán”, dijo Deseret. La vidente en su visión también vio “el número siete”, lo que podría significar “que esto pasará en julio, o dentro de siete meses”, recalcó.

Argentina. “Los glaciales se desprenden y se comienzan a derretir, todo por la erupción del volcán en Perú”.

Ecuador. “Fuerte temblor en Quito”. La vidente ve “edificios que se derrumban y grietas en las calles”. Deseret también percibe “explosiones en dicho país”.

Tokio. “Habrá una gran actividad sísmica por un volcán que despertará”, dice Tavares. “Se desprende un pedazo significativo de Japón”, añadió durante su visión.

Hawaii. “La erupción en el volcán de Hawaii tiene una conexión con otros volcanes y es como una cadena que se despierta”, predijo la vidente.

India. Sobre este país, la colombiana solo dijo “Catástrofe en la India”.

Italia. “Definitivamente será azotada”, dijo Deseret. A inicios de 2018 la vidente auguró la erupción de un volcán en este país.

Suecia. “Pasará un evento muy fuerte en Suecia”, dijo .

Brasil. “Problemas y sismos en las costas de Brasil”. La vidente vio que algo sucedía en las cosas de Río de Janeiro.

Indonesia. “Explosión en la mitad de una ciudad”, auguró Tavares.

Venezuela. El panorama para este país no parece alentador: “Maduro no sale, las cartas ven mucha traición. Están entrenando a una persona más joven que él, pero no veo salir a Maduro -del poder-“, concluyó la vidente.

