Río en Nueva York se traga a dos hombres frente a decenas de testigos

Todo por un pedazo de madera para hacer unos muebles

Incluso para nadadores con experiencia, el río Niagara, en Buffalo, Nueva York, puede resultar mortal.

Dos hombres parece que no tomaron eso cuenta cuando se lanzaron al cuerpo de agua y terminaron ahogados.

Mario Guthrie, de 29 años, fue el primero en saltar para recoger pedazo de madera con el que pretendía hacer muebles, pero, de inmediato, fue succionado por una corriente. Fue entonces cuando Scott Vader, de 46 años, se lanzó a su rescate sin imaginar que correría la misma suerte.

Videos del trágico suceso trascendieron a redes sociales esta semana.

A ambos se les ve batallando en el agua para no ser succionados.

Testigos del hecho observan, gritan desesperados y algunos graban. En un momento, una mujer pide que llamen a la Policía.

“No había nada que pudiéramos hacer. Mi madre me gritaba que no salte, porque casi lo hago, pero me habrían hundido a mi también”, contó Christina Williams al canal News 4.