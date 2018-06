Google Pixel 2, un celular con excelente cámara y capacidad ilimitada en la nube

Su cámara trasera es de 12 megapixeles con apertura f/1.8 con doble pixel, estabilización de imagen óptica y estabilización electrónica de imagen

El Google Pixel 2 tiene una excelente cámara; es resistente al agua; integra la función de Google Lens y tiene una doble bocina frontal. Puedes almacenar todas tus fotos y videos originales en la nube hasta 2020.

Sin embargo, su diseño se siente un poco anticuado y la duración de su batería no es precisamente la mejor del mercado. No tiene una ranura para tarjeta microSD, ni conector para audífonos –y no se puede cargar inalámbricamente.

Es cierto, el Google Pixel 2 no es el celular más atractivo del mercado, pero cuesta $200 dólares menos que el Google Pixel 2 XL ($649 vs. $849) y tiene las mismas principales especificaciones.

Entre sus mejores funciones está la esperada inteligencia artificial de Google Lens para reconocer imágenes y todo lo que te rodea; identificación de música en prácticamente todo momento; etiquetas de realidad virtual diseñadas por la empresa; almacenamiento ilimitado de fotos y videos de calidad original hasta 2020 y la promesa de ser uno de los primeros celulares en recibir las próximas actualizaciones de Android, por tres años.

Entre las características más destacables de este celular está su pantalla de 5 pulgadas con una resolución de 1,920×1,080 pixeles (AMOLED); viene con un procesador Snapdragon 835 de ocho núcleos (cuatro de 2.35GHz y cuatro de 1.9GHz); 4GB de RAM y almacenamiento de 64GB o 128GB.

Su cámara trasera es de 12 megapixeles con apertura f/1.8 con doble pixel, estabilización de imagen óptica y estabilización electrónica de imagen. Su cámara frontal es de 8 megapixeles.

Otras características incluyen: Active Edge, Google Lens, sin conector de audífonos (pero con adaptador), bocinas estéreo, Bluetooth 5.0, Google cast, Wi-Fi 802.11ac, eSIM, USB-C. Pesa solo 143 gramos.

Por Juan Garzón, CNET en Español