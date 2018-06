¿Cómo Kylian Mbappé puso al fútbol de cabeza con sólo 19 años?

El mundo quería ver a Messi y terminó viendo al crack del PSG

Han pasado muchas cosas en muy poco tiempo en la vida de Kylian Mbappé.

De estar sentado en el banquillo del AS Mónaco, pasó a convertirse en la mayor sensación del fútbol europeo, ganar la Ligue 1, ser convocado con la selección absoluta de Francia y asegurar su pase a préstamo con el París Saint-Germain, que se espera hará definitivo el próximo año tras pagar unos US$220 millones.

Ha sido un vertiginoso ascenso para un jugador que hace dos años recién estaba celebrando aprobar sus exámenes en el colegio.

Hoy brilla en Rusia 2018, donde confirmó su ascenso como la gran sensación del fútbol al convertirse en la figura de la victoria de Francia sobre Argentina, en un espectacular partido de siete goles que eliminó a la Albiceleste del Mundial de Rusia 2018.

Pero lo cierto es que detrás de la imagen juvenil del futbolista llamado a reinar el mundo en un futuro hay años de trabajo y dedicación desde que comenzó a pegarle a la pelota en el AS Bondy, un club de los suburbios al noreste de París.

Es entendible que gracias a Mbappé el club está viviendo un aumento de su popularidad y está inundado con nuevos miembros que sueñan con seguir los pasos de su nuevo ídolo.

Un camino difícil de emular y que recuerdan todas aquellas personas que influyeron directamente en la formación de Mbappé en el portento que es hoy.

“Kylian nació dentro del fútbol”

El equipo adulto del AS Bondy juega en la décima categoría del fútbol francés, pero es su fútbol base el que acapara los elogios al producir jugadores como Mbappé o el jugador del Sevilla Sebastian Corchia o el seleccionado de la República Democrática del Congo, Fabrice N’Sakala.

Hasta hace tres meses, el padre de Mbappé, Wilfried, fue uno de los directores deportivos del club teniendo a su cargo todos los grupos en edades entre los 10 y los 17 años, pero había desempeñado todo tipo de funciones durante 25 años.

Atmane Airouche, presidente del AS Bondy: “Puedes decir que Kylian nació en este club. Él llegó siendo un bebé cuando su padre jugaba y era entrenador. Siempre estuvo aquí, aprendiendo del fútbol, incluso cuando era un niño pequeño”.

“Cuando jugábamos, justo antes del pitazo inicial, podías ver a un niño de dos años caminando con una pelota y se sentaba junto al equipo para escuchar lo que hablábamos. Creo que él debe ser el jugador que posee el récord de haber escuchado el mayor número de charla antes de los partidos”.

Antonio Riccardi, 28 años, entrenador del equipo sub13 del AS Bondy: “Su padre es como un segundo padre por lo que conozco a Kylian desde que era un bebé. La primera vez que lo entrené fue cuando tenía 6 años y unos meses después que comenzó a jugar en el grupo de debutantes de su edad podías decir que era diferente”.

Kylian podía hacer muchísimo más que los otros niños, Su manera de regatear ya era fantástica y era mucho más rápido que los otros”.

Airouche: “Él nació dentro del fútbol y de los deportes. Su padre fue un líder desde joven, trabajando con niños de la comunidad y luego dentro del AS Bondy. Sólo nos dejó hace tres meses pero su influencia estará aquí para siempre. Él nos dio 25 años de su vida. La madre de Kylian también fue una gran influencia para él. Fue una muy buena jugadora profesional de balonmano”.

“Afiches de Ronaldo en la paredes”

Mbappé estuvo en la famosa academia del fútbol francés Clairefontaine entre los 12 y los 15 años, pero en un principio siguió jugando con el AS Bondy.

Riccardi: “Kylian siempre estaba pensando en fútbol, siempre hablando de fútbol, siempre mirando fútbol… y si no estaba haciendo eso estaba jugando videojuegos de fútbol en la PlayStation”.

“Hasta el punto que él transformó su sala en un campo de fútbol. Cuando estaba joven yo lo solía llevar a su casa después del entrenamiento y cuidarlo hasta que su mamá llegaba de trabajar”.

“Siempre le gustaba jugar en la sala. El sofá o la mesa eran los arcos y me pedía ‘¡No le digas a mi madre! ¡No le diga a mi padre! Ellos no quieren que juegue aquí’. Entonces jugábamos y nos guardábamos el secreto. Por suerte nunca rompió nada”.

Airouche: “Él sólo pensaba en fútbol y eso es lo que lo diferenciaba en comparación con los otros”.

“Otros jugadores piensan que una vez que firmen por un club o vayan a Clairefontaine ya habrán logrado algo, que ya llegaron. Pero no, ahí es cuando el trabajo duro recién comienza y Kylian sabía eso. Jugaba donde fuera”.

“Si él viene ahora y tienen ganas de jugar simplemente comenzará a hacerlo, incluso ahora que es profesional. Todo lo que piensa es sobre el juego”.

Riccardi: “Siempre fue un gran hincha de Cristiano Ronaldo. Había afiches de él en la pared de su cuarto, pero también seguía a otros grandes jugadores. No tenía un club en particular, era más aficionado de los futbolistas. Pero Ronaldo fue definitivamente su héroe de la infancia”.

“Los otros se iban de fiesta, él se iba a la cama”

Mbappé acordó fichar con el Mónaco cuando tenía 14 años después de, según dijo, rechazar ofertas de otros clubes de la Ligue 1, Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Liverpool y Bayern Múnich.

Su debut oficial fue el 2 de diciembre de 2015, entrando al campo hacia el final de la segunda parte y rompiendo de paso el récord de Thierry Henry como el jugador más joven de la historia del club a los 16 años y 347 días.

Fue además de una de las estrellas del campeonato europeo sub19 en 2016 al anotar cinco goles en el torneo, incluyendo dos en las semifinales.

El máximo anotador fue Jean-Kevin Augustin, quien dejó el PSG este verano para recalar en el RB Leipzig de Alemania.

Riccardi: “Kylian siempre ha estado entusiasmado. Uno tiene que trabajar duro cuando se tiene talento como lo hace él porque de otra forma habrán otros que suplirán la falta de talento con el trabajo y podrán alcanzarte”.

“En el Bondy nunca hubo momentos difícil para él porque siempre fue mucho mejor que los otros. Pero supe que en el Mónaco no fue nada fácil su primer año porque tuvo un entrenador al que no le gustaba mucho. Ese entrenador ya no está en el Mónaco y Kylian en el PSG y en la selección nacional. Era el entrenador el que estaba equivocado”.

¿Por qué un jugador de 18 años vale US$220 millones?

Airouche: “Nosotros fuimos a verlo en la final del sub19 que Francia ganó. Nos vimos fuera del estadio y nos sorprendió que él no quiso salir a festejar con sus compañeros. Simplemente se fue directo a la casa”.

“Para él se trató de haber alcanzado su objetivo de ser campeón de Europa, pero desde ese momento ya estaba pensando en su próxima meta: regresar a Mónaco, entrar en el equipo y ganar más títulos”.

“Me recuerdo que cuando Mónaco salió campeón fue el único jugador en la cancha que no tenía un celular durante la celebraciones. Todos los demás estaban celebrando y él fue el único que se fue a dormir. Eso es lo que lo hace grande.”

“Otros profesionales deberían aprender de Kylian. Tú nunca alcanzas tu objetivo. Sólo trabajar duro y más duro cada día”.

“Tiene la madurez de alguien de 40 años”

Frecuentemente Mbappé utilizar las redes sociales para compartir mensajes con su familia y es muy cercano con su padre, Wilfried, y su madre, Fayza.

Pasó sus exámenes en gerencia tecnológica y de ciencias, combinando sus estudios con su evolución futbolística.

Airouche: “Es un pequeño niño de Bondy que ama el fútbol y respeta la gente. Eso es lo que le damos a nuestros niños aquí. Ama su pueblo, ama su club, todavía habla de eso hoy. Siempre está pensando en nosotros y cuando tiene la oportunidad de ver a los pequeños lo hace. Por eso es que mucha gente los quiere, porque es muy sencillo”.

“Él es un joven con la madurez de una persona de 40 años cuando habla. Esa es su personalidad. Generoso, respetuoso y cuando viene aquí sigue siendo siempre un muchacho de Bondy y un chico del ASB”.

Ataque en la Ligue 1 (2016-17) Equipo Goles Asistencias Total Edinson Cavani París St-Germain 49 6 55 Alexandre Lacazette Lyon 37 5 42 Kylian Mbappe Mónaco 26 11 37 Radamel Falcao Mónaco 30 6 36 Lucas Moura París St-Germain 19 10 29 Angel di Maria París St-Germain 14 15 29 Thomas Lemar Mónaco 14 14 28 * En todas las competiciones

Riccardi: “Él sigue siendo el mismo ahora que cuando estaba aquí. Si viniera ahora le diría hola a todos los jugadores, le daría un abrazo a todos los entrenadores, tomaría la pelota y se pondría a jugar con los otros”.

“Todavía nos llamamos y nos mandamos mensajes y son las mismas conversaciones distendidas que teníamos cuando lo cuidaba”.

“Nunca cambiará porque su educación es muy buena. Detrás de él están sus padres, que son personas fantásticas. Tiene una gran unidad familiar. Él cree en la familia y no quiere decepcionarlos”.

Airouche: “La personalidad de Kylian, cuando lo ves hablando a los 18 años como alguien que tiene 30, hablando con una fenomenal madurez, es porque sus padres se la dieron. Ellos son personas que siempre tienen sus manos en el corazón, ayudan muchísimo. No solamente con sus hijos pero también con los niños del club, para ellos era lo mismo”.

“¿Talento? Nadie se le acercaba”

Riccardi: “Un movimiento que solía hacer de niño todavía lo sigue haciendo (la bicicleta). Era su marca personal de chico. Lo hacía desde los 7 años de edad”.

“Fue el mejor jugador que he visto en los 15 años que llevo dirigiendo aquí. Nadie se le ha acercado. En París hay muchos talentos pero nadie con uno como el de él. Él era lo que nosotros llamamos, a craque (el mejor)”.

Champions League – 2016-17 Goles (mínimo 5) Minutos por gol Lionel Messi 11 74′ Kylian Mbappe 6 89′ Edinson Cavani 8 90′ Robert Lewandowski 8 99′ Cristiano Ronaldo 12 100′ Pierre-Emerick Aubameyang 7 101′ Sergio Aguero 5 108′

Airouche: “Cuando era pequeño siempre fue el más bajo, pero con la técnica y la visión del juego que la mayoría de los niños no tenía. Por eso es que cuando lo ves ahora te das cuenta de los maravillosos sentidos que posee. Tiene ojos en la nuca, sabe como anticipar hacia dónde va a ir la pelota”.

“Aquí nunca jugó en la edad que le correspondía, siempre lo hizo con niños mayores porque no tenía sentido dejarlo con los de su edad. Simplemente se aburría”.

“Físicamente eso fue difícil porque era pequeño, pero tenía el talento que suplía la diferencia. Era un fenómeno y de repente creció. Recuerdo no haberlo visto por un tiempo y cuando nos encontramos otra vez era tan alto como yo”.

(*) Este articulo se publicó originalmente en septiembre de 2017 y se actualizó luego de la brillante actuación del jugador en los octavos de final.