Ley obligaría a bodegueros a actuar a tiempo en casos como el de “Junior”

La “Ley Junior” busca garantizar la seguridad de las personas que acuden a estos negocios

Una campaña de firmas en “We the People”, del sitio web de la Casa Blanca, pide la creación de una ley que obligue a dueños de bodegas llamar a la Policía a tiempo en medio de altercados violentos para evitar muertes como la de Lesandro “Junior” Guzmán-Feliz, asesinado a machetazos en el exterior de uno de estos establecimientos en Nueva York.

La petición para la “Ley Junior” o “Junior’s Law” fue levantada el 26 de junio por un usuario identificado como D.A.

En menos de una semana de que la convocatoria fuera abierta, superó las meta de firmas, y temprano en la tarde del sábado sobrepasaba las 102,000.

Si la Casa Blanca lo considera pertinente, tiene la capacidad de intervenir en respuesta a la petición y actuar sobre ella.

“Lesandro Guzmán-Feliz, 15, fue arrastrado hasta el exterior de la bodega en el vecindario Belmont la noche del miércoles 20 de junio y apuñalado con machetes por varios atacantes en lo que investigadores sospechan es un caso de identidad equivocada por parte de miembros de una pandilla. Nadie en la bodega lo ayudó a pesar de que lo conocían de toda la vida. Nosotros queremos una ley que proteja a nuestros chicos y que declare mandatorio que todos los negocios provean un refugio seguro y que llaman a los policías si ven a una persona joven en peligro”, lee la descripción de la iniciativa en la página web.

Luego de que unos primeros videos de vigilancia desde el interior de “Cruz & Chiky Grocery Store”, en El Bronx, mostraran el momento en que arrastran desde la bodega a Junior sin que los empleados hicieran nada, la furia ciudadana se desbordó con reclamos sobre la inacción de los presentes.

Más de una semana después del hecho, el propietario del negocio, identificado como Modesto Cruz, dio la cara y se defendió. En una conferencia de prensa junto a su abogado, el comerciante de origen dominicano argumentó que la noche fatal tuvo mucho miedo, sintió pánico y no se dio cuenta de inmediato de lo que estaba ocurriendo.

“Nosotros estábamos asustados en ese momento. Nosotros estábamos bajo pánico. Y la reacción no es la que estamos pensando ahora, lo que pensamos que pudimos hacer”, sostuvo Cruz.

El negociante dijo que cuando Junior saltó sobre el mostrador, trató de ayudarlo y le permitió esconderse de sus atacantes.

“Cuando alguien viene y salta sobre el mostrador mi primera reacción fue detenerlo. Cuando él se dobla y lo reconozco y viene de nuevo, yo no sé lo que está pasando. Cuando él me dice me están buscando, ellos están corriendo tras de mí, yo lo ayudo a que se baje”, explicó.

Cruz compartió con los miembros de la prensa un video de un ángulo distinto en el que parece que le permite acceso al muchacho para que se esconda.

El hispano agregó que el grupo amenazó con matarlo y por eso no hizo más.

“Si en ese momento hago más, seguro yo estaría muerto también”, planteó.

Cruz indicó, además, que llamó en dos ocasiones al sistema 911, pero como no llegaban, le indicó a Junior como llegar al hospital.