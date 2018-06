Parece que Arnold Schwarzenegger será el nuevo suegro de Chris Pratt

Se desconoce si el astro de Hollywood ha tenido oportunidad de reunirse con el famoso progenitor de su nueva chica

Casi un año después de que su separación de la también actriz Anna Faris cayera como un jarro de agua fría entre sus seguidores -especialmente por la imagen de familia idílica que solían proyectar junto a su hijo Jack (5)- el actor Chris Pratt habría rehecho su vida sentimental nada menos que junto a la hija mayor de Arnold Schwarzenegger y Maria Schriver: la autora y periodista Katherine Schwarzenegger, de 28 años.

Como ha revelado el portal de noticias E! News citando fuentes cercanas al protagonista de ‘Guardianes de la Galaxia’, los dos enamorados llevarían varios meses “conociéndose” en profundidad a través de discretos encuentros que, hasta ahora, no habían trascendido públicamente y que revelarían una intensa química entre ellos.

“Estamos hablando de un romance muy nuevo todavía, pero la verdad es que se gustan mucho. Hace poco se les vio disfrutando de un picnic juntos, pero esa no fue ni mucho menos su primera cita. Se han visto ya muchas veces y, desde hace dos meses, hablan constantemente por teléfono. Chris está encantado con Katherine y está muy feliz con la forma en que evolucionan los acontecimientos“, ha asegurado un confidente.

Por el momento, se desconoce si el astro de Hollywood ha tenido oportunidad de reunirse con el famoso progenitor de Katherine, exgobernador de California y el ‘Terminator‘ por excelencia, para pedirle su bendición y, de paso, algún que otro consejo para emular su dilatada carrera. Por otra parte, es más que probable que, de confirmarse la noticia, su ex mujer Anna Faris sea una de las primeras personas del círculo íntimo de su ex marido en conocer a la nueva pareja de Chris en vista de la buena amistad que conservan.

“Estamos muy bien, nos llevamos igual de bien que siempre. Él es un tipo maravilloso y siempre seremos grandes amigos. He perdido un compañero, pero he ganado un amigo para siempre. Nunca he creído en esa teoría que dice que tu pareja debe ser el mejor amigo que hayas de tener, son dos papeles similares pero al mismo tiempo diferentes“, explicaba Anna en una entrevista reciente.