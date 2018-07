Exigen acelerar investigación por muerte de niña Luz González en Brooklyn

Líderes políticos, activistas y familiares de la menor de 4 años pidieron que su muerte no quede impune y solicitaron más cámaras de seguridad

Luego del funeral el domingo de la pequeña Luz González, la niña de 4 años que perdió la vida la semana pasada en Brooklyn, tras ser arrollada por la conductora de una camioneta mientras su madre le ajustaba un zapato que se le había caído, líderes políticos, activistas y familiares de la menor siguen exigiendo justicia.

“Ella era una niña llena de luz… no queremos que su muerte quede así nomas”, dijo bastante entristecida Fabiola Mendieta, madrina de la pequeña, quien residía en Sunset Park.

El presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams, se sumó a este clamor, y no solo destacó que en lo que va corrido del año casi una decena de niños han muerto a manos de conductores sino que exigió acciones inmediatas de seguridad.

“Luz es el noveno niño muerto por un conductor este año, más niños que en 2017. Esta es una niña que perdimos, simplemente por perder su zapato, por eso ella perdió la vida y estamos llenos de dolor por su muerte sin sentido”, comentó el líder de Brooklyn. “A partir de ese dolor y el dolor de cada niño que hemos perdido por actos violentos de tránsito, tenemos el propósito de exigir justicia y calles seguras que protejan a todas nuestras familias”, agregó Adams, al tiempo que exigió más cámaras de velocidad, pues según enfatizó, la ausencia de cámaras está poniendo a los niños en peligro.

Adams también hizo un llamado a la comunidad a que se sume a la recolección de fondos de GoFundMe: https://www.gofundme.com/luz-itzel-gonzalez, a fin de ayudar a la familia de la pequeña Luz.

Javier Valdés, codirector de la organización Make the Road New York, no solo extendió las condolencias a la familia de la menor sino que pidió a la Ciudad que adopte medidas urgentes para proteger a los peatones para que no haya nuevas tragedias.

“Solicitamos a la Ciudad que realice una investigación justa y exhaustiva sobre el asunto lo antes posible. Lo que sí vemos es la necesidad de mejorar la seguridad de los peatones para todos los residentes en Bushwick”, dijo el activista. “Los residentes locales han expresado su preocupación sobre el estacionamiento aquí, ya que los automovilistas a menudo necesitan conducir en la acera física peatonal para acceder a un espacio de estacionamiento”.

Asimismo, el concejal de Brooklyn Rafael Espinal, quien ha estado apoyando a la familia de la niña, insistió en la necesidad de que este caso no quede en la impunidad.

“Lo que le sucedió a Luz González es una terrible tragedia y la peor pesadilla de todos los padres y aunque mi oficina ha estado en contacto con la familia y seguido su progreso, me gustaría respetar su privacidad y sus necesidades”, dijo el líder del Concejo Municipal. “También he hablado con la Oficina del Fiscal del Distrito sobre los próximos pasos para garantizar que haya justicia para Luz, y continuaré evaluando maneras de hacer que nuestras calles y vecindarios sean más seguros y podamos evitar tragedias como esta”.

El NYPD asegura que el caso sigue bajo investigación.