Nuestra Belleza Latina: Todo lo que pasó en la audición que batió récord de aspirantes

El domingo pasado se realizó la segunda audición de la nueva temporada de ‘Nuestra Belleza Latina’. Esta vez la ciudad elegida fue Miami y la sede, los estudios de Univision donde justamente se grabará dicho reality.

En un hecho casi histórico, ‘Nuestra Belleza Latina’ batió récord de aspirantes a entrar a la mansión de la belleza, cuyo nuevo lema es la inclusión, donde todas las mujeres: no importa la edad, el peso, la estatura o el tipo de belleza, pueden participar si tienen una historia que inspira y talento para estar en la televisión.

De lo que generalmente no pasaban de 100 a 200 chicas, superó las más de 1,000 que se presentaron a audicionar. Sin importar el extremo calor y la lluvia repentina, mujeres con y sin curvas, delgadas o con muchas libritas, altas, bajas, rubias, morenas, transexuales, madres con sus hijas y hasta una ex Miss Puerto Rico de 53 años, llegaron dispuesta a lograr su pase a la mansión y ¡la corona!

Las futuras candidatas debían pasar por tres filtros, es decir por tres equipos que le tomaban las audiciones, y a medida que iban pasando tenían aún más posibilidades. Por supuesto, fueron muchas las que se quedaron en el camino, pero pudieron disfrutar de la experiencia.

Charlar y tomarse foto con la nueva presentadora, Alejandra Espinoza y la corona. Ser entrevistadas y pedirle consejos a Jomari Goyso, o compartir con otras ex reinas como Aleyda Ortíz.

Sin duda, uno de los más divertidos y que mantuvo arriba el espíritu de las niñas en una larga jornada que duró más de 16 horas, fue Jomari, quien no solo las entrevistó, sino que también habló con ellas, las aconsejó, le hizo bromas y ¡hasta bailó bachata!

Tal como te contamos más arriba, nos encontramos en el stand de BlowPro Hair, a Carmen Batiz, quien fue Miss Puerto Rico en 1983, y ahora está dispuesta, a sus 53 años y con una belleza única, ser Miss Nuestra Belleza Latina.

“Yo trabajé en la industria de la radio hasta que llegó el huracán María… Hace más de un mes una amiga de Miami me dice que a ‘Nuestra Belleza Latina’ que quitaron el límite de edad que participara… Le dije que me deje enamorar la idea, y ya al otro día en la mañana estaba organizándome…. Yo no soy pastora pero siempre que tenga la oportunidad le voy a decir al resto de las mujeres que si él responde, que si eres bueno, que tengas fe, que cultives tu espíritu para tener fortaleza para tomar decisiones, porque es eso lo que te va a cambiar la vida”, nos dijo Carmen Batiz.

“Tengo 53 años, puedo ser la mamá de todas ellas… Yo vine a entrar a la casa, vine a quedarme y llevarme ese título, creo que en el camino tengo la capacidad de regalar muchas cosas, y de la sana convivencia y la sana competencia… Mi mamá me enseñó principios morales, y hay juegos que yo no juego, ya estuve en un concurso internacional como Miss Universo, se cómo esto se bate y cómo es su dinámica interna”, concluyó Carmen Batiz mientras se terminaba de preparar para enfrentarse a los tres filtros.

La más emocionada, incluso más que las propias asipirantes, era Alejandra Espinoza, quien pasó largas horas al lado de la corona recibiendo, hablando, dándole ánimos y quitándole el miedo a las más de mil mujeres que llegaron con muchos sueños.

Es que ella, como nos lo dijo en exclusiva, también está cumpliendo el suyo, el de ser la nueva presentadora de ‘Nuestra Belleza Latina’, el reality de Univision que la vio nacer.

