Fechas, horarios y canales de TV de los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018

Brasil y Uruguay son las cartas de América Latina

El Mundial de Rusia 2018 ya tiene a ocho elegidos para buscar el título luego que terminaran los octavos de final.

Sobreviven dos equipos de América Latina y seis europeos. Hay cuatro campeones mundiales en competencia y el anfitrión Rusia sigue en la lucha.

La competencia tendrá dos días de descanso. La acción volverá el viernes y sábado con dos partidos por día.

Fechas, horarios y canales

Viernes 6 de julio

Uruguay vs. Francia

10:00 a.m. ET / 9:00 a.m. CT / 7:00 a.m. PT

TV: Telemundo y FS1

Internet: Apps de Telemundo Deportes y Fox Sports GO

Brasil vs. Bélgica

2:00 p.m. ET / 1:00 p.m. CT / 11:00 a.m. PT

TV: Telemundo y FS1

Internet: Apps de Telemundo Deportes y Fox Sports GO

Sábado 7 de julio

Suecia vs. Inglaterra

10:00 a.m. ET / 9:00 a.m. CT / 7:00 a.m. PT

TV: Telemundo y FOX

Internet: Apps de Telemundo Deportes y Fox Sports GO

Croacia-Rusia

2:00 p.m. ET / 1:00 p.m. CT / 11:00 a.m. PT

TV: Telemundo y FS1

Internet: Apps de Telemundo Deportes y Fox Sports GO