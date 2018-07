Mayeli Rivera no quiere saber nada de Lupillo pero sí recuerda a Jenni

Mira la canción que la Diva de la Banda le dedicó a su cuñada

Tal como te contamos, este pasado 2 de julio Jenni Rivera hubiera cumplido 49 años. Sus hijos Johnny y Chiquis la recordaron con emotivas palabras, y también lo hizo Mayeli Alonso Rivera.

Aunque la empresaria tenga una fuerte disputa con Lupillo, tuvo bonitas palabras para su difunta cuñada a quien dice fue su ejemplo en la vida.

A través de un InstaLive, Mayeli recordó a Jenni mientras escuchaba de fondo la canción ‘Parrandera, Rebelde y Atrevida’, pues la ex de Lupillo asegura que su cuñada se la dedicó a ella y efectivamente la ‘Diva de la Banda’ la nombra en la letra

“Ella me enseñó, me llenó de amor, me cuidaba, me aconsejaba, tengo el mejor de los recuerdos, la extraño y extraño nuestras charlas”, decía emocionada Mayeli mientras le subía el volumen a la canción.

Recordemos que cuando Jenni falleció en el accidente de avión, Lupillo y ella recién se habían amigado y se dice que fue Mayeli quien hizo de intermediaria para que volviera a reinar la paz entre ellos.

MIRA AQUÍ EL VIDEO DE LA CANCIÓN: