Los suscriptores de DISH ya no tienen la señal de Univision

Es posible que los clientes de @Dish/@DishLatino se pierdan el estreno de @elchapolaserie en su tercera y última temporada. Llamen al 1-800-500-4252 para hacer que DISH vuelva a ofrecer Univision en sus plataformas. #QuieroMiUnivision

A post shared by Univision (@univision) on Jul 3, 2018 at 3:16pm PDT