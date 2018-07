El matrimonio de Will Smith y Jada Pinkett es ‘indestructible’

Esta pareja es inspiradora

A pesar de los muchos momentos de dificultad que han tenido que han tenido que afrontar en sus casi 20 años de matrimonio, incluidos los rumores que han ido apareciendo de forma constante en la prensa sobre supuestas crisis insuperables, la pareja formada por Will Smith y Jada Pinkett ha vuelto a dejar patente que, al margen de las desavenencias y conflictos que hayan podido existir entre ellos, su unión siempre ha estado destinada a durar toda la vida.

“Muchas veces digo que Jada y yo no estamos ni casados, que lo nuestro va mucho más allá. Solemos referirnos a nosotros mismos como compañeros de vida, porque nos encontramos en ese espacio en el que te das cuenta de que literalmente vas a estar con esa persona hasta el fin de tus días. No hay nada que pueda destruir lo nuestro, nada que pueda destruir lo que tenemos”, ha explicado el artista en el podcast ‘Rap Radar’.

Las reflexiones de Will siguen exactamente la misma línea de las que pronunciaba su esposa -con quien tiene a sus dos hijos pequeños, Jaden (19) y Willow (17)- hace solo unos días en su programa de entrevistas ‘Red Table Talk’, aunque en su caso la intérprete no tuvo reparo alguno a la hora de referirse directamente a las habladurías que han venido circulando en torno a la idea del divorcio.

“Mi actitud ha cambiado mucho con los años, ahora me quedo diciendo: ‘Que vengan, que vengan más rumores sobre nosotros’. Y es que hay gente que no acaba de entender que Will y yo somos familia, que eso no va a cambiar nunca. Simplemente no va a pasar. Hay que dejar de pensar en términos de matrimonio y relaciones tradicionales, en todos esos clichés absurdos. La única verdad es que Will es el hombre en el que podré confiar durante el resto de mi vida”, aseguraba en su espacio de la red social Facebook.