Adicta mató a su bebé en El Bronx porque le recordaba a su pareja

Joann McLeod, una madre del Bronx adicta a la marihuana sintética (K2) señalada por la muerte de su bebé de cinco meses, dijo a la policía que no quería al niño porque le recordaba a su padre y ex pareja, según nuevos documentos judiciales obtenidos por New York Post.

McLeod, de 30 años, está acusada de arrojar fatalmente a su hijo contra la pared el 4 de junio y luego ponerlo en la cuna en lugar de llamar al 911 por temor a ir a la cárcel.

Otra hija de McLeod, de 19 meses, también vivía con ellos en el apartamento en Bronx River Ave, a pesar de que había órdenes contra McLeod por la Administración de Servicios para Niños (ACS) de la ciudad debido a su uso de drogas y negligencia contra otros infantes en 2010.

ACS visitó el apartamento en Bronx River Houses unas semanas antes de la muerte del bebé y permitió que los pequeños permanecieran con ella.

El día después del arresto McLeod admitió que “no le importaba mucho el niño porque le recordaba al padre“, dijeron los documentos judiciales.

McLeod fue acusada de asesinato en segundo grado y cargos de homicidio involuntario. Permanece tras las rejas a la espera del juicio y regresará a la corte el 2 de octubre.