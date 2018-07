Comunidad trans exige más respeto y protección de la policía

Ese fue el clamor en la séptima marcha Trans-Latinx en Jackson Heights, pero el NYPD insiste en que no discriminan y apoyan a esa comunidad

“No más muertes injustas”, “no más ataques trans” y “somos tan humanos como ustedes”, fueron algunos de los gritos que este lunes se escucharon en varias calles de Jackson Heights, Queens, donde miembros de la comunidad LGBTQ y defensores marcharon para pedir más respeto y protección a las mujeres y hombres transgénero de Nueva York.

Los manifestantes se sumaron a la séptima marcha Trans-Latinx, promovida por la organización Make the Road NY, no solo para celebrar la diversidad, sino también para pedir el cese de la transfobia y homofobia.

“Esta es una plataforma para crear conciencia, darle visibilidad a nuestra comunidad trans y al mismo tiempo exigir respeto y trato digno, pues no es justo que haya habido más de 15 ataques en los últimos meses y no se les ponga freno”, comentó Elizabeth Chávez, de 35 años, quien señaló directamente a la policía por tratos injustos y desiguales.

“Todavía la policía nos sigue acosando y discriminando y siguen pensando que toda nuestra gente son trabajadoras sexuales”, agregó la mexicana, quien trabaja en una cafetería y venta de jugos. “Los precintos de esta zona no nos ofrecen tanta ayuda, no apoyan como debe de ser, no nos dan trato justo y es muy indignante que eso esté pasando en esta zona”.

La líder comunitaria agregó que desde que asumió la presidencia Donald Trump, la situación se ha empeorado para la comunidad trans.

“La comunidad transgénero latina indocumentada está sufriendo más, porque muchas de las mujeres trans que tienen casos de violencia o discriminación en Nueva York, no se sienten con confianza de denunciar o pedir ayuda a las autoridades por ser indocumentadas”, agregó.

Asimismo, el chico trans Mateo Guerrero, de 23 años, hizo un llamado a la comunidad en general para que se una y proteja los derechos de las personas trans y frene el rechazo.

“Yo personalmente no creo que la policía vaya a resolver los problemas, más cuando vemos que el precinto 110 ha estado cometiendo mucha discriminación con chicas trans cuando intentan dar testimonios de los asaltos que sufren y no las toman en serio y ni siquiera levantan los reportes”, denunció el colombiano, quien es coordinador de educación popular de Make the Road NY.

Guerrero agregó que en las últimas semanas los ataques a mujeres trans en Queens han aumentado y cada semana se están registrando entre 1 y 2 casos.

“Tenemos que concientizar a nuestros vecinos para que nos protejamos unos a otros, pues cuando atacan a una persona, están atacando a una comunidad entera y ahora que la comunidad latina e inmigrante está siendo atacada, tenemos que organizarnos y luchar juntos”, dijo el hombre trans.

Yatziri Tovar, líder juvenil de Jackson Heights, aprovechó la marcha para pedir a quienes señalan a la gente trans, que reflexionen sobre la igualdad y pidió a la policía más compromiso en la defensa de las mujeres trans.

“Tienen que proteger a nuestra comunidad por igual y entenderla, y la gente debe parar esta violencia de odio y discriminación contra las personas trans, porque ellos son humanos también, tienen familias como todos nosotros y merecen respeto y dignidad”, dijo la joven.

Tras ser consultado sobre las denuncias manifestadas en la marcha, el NYPD aseguró que la policía trabaja con igualdad para proporcionar un entorno seguro para todas las personas de Nueva York y destacó el trabajo que hace la Unidad de Alcance de Asuntos comunitarios LGBT.

“Fomentamos las relaciones positivas entre la comunidad LGBT y el NYPD proporcionando un enlace para los miembros de la comunidad que pueden ser víctimas de delitos, tener información o asuntos de interés para el departamento de policía”, dijo un vocero de la Uniformada.

Aunque el oficial no se refirió a las denuncias precisas contra la estación policial número 110, agregó que el NYPD trabaja con precintos, áreas de servicio de policía (vivienda) y distritos de tránsito, ubicados en zonas con una gran comunidad LGBT visible dentro de ellos, para abordar las preocupaciones de esas áreas.

Si quieres pedir ayuda o conocer más sobre los programas de apoyo a la comunidad trans en la organización Make the Road, puedes llamar al (718)565-8500 o asistir a las reuniones que tienen todos los lunes entre las 6:00 y 8:00 pm en el 92-10 de la Avenida Roosevelt.