Programas juveniles son clave en lucha contra pandillas en NYC

Piden más programas juveniles

“Cuando me enteré de esta noticia me dolió mucho porque al fin y al cabo todos son jóvenes”, indicó el padre. “Uno a veces no sabe por lo que la gente está pasando en su casa. Si tuvieran más oportunidades, de pronto estas pandillas ya no existieran. Todos pudieran estar trabajando y ayudando a sus familias”.