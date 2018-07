¿Usted vigila a sus hijos? ¡Yo sí!

Las herramientas tecnológicas también sirven para saber de nuestros hijos

“Estoy pensando aceptarte en Snapchat” me dijo Dominique esta semana. “Así te mantengo al tanto de mi lo que estoy haciendo”.

Dominique es mi única hija. Tiene 22 años y no le gusta que la vigilen. Sin embargo, fue ella misma quien bajó a mi celular el “Find my Friends” App para que yo sepa dónde está.

Por si usted no es muy tecnológico, se le explico. Esa aplicación le permitirá saber en que lugar del mundo se encuentra exactamente la persona que usted está buscando.

Y no es yo sea una mamá desconfiada.

Ni controladora.

Yo sí confío en ella… en lo que no confío es en el resto del mundo. Las noticias le dan a uno la razón. Tiroteos. Un adulto y 12 jovencitos encerrados en una cueva. Puentes que se derrumban…

Creo que no hay un sólo papá sobre la tierra que no quiera saber al instante si su hijo está en lugar de los hechos.

“Tú eres una stalker”, me dijo una colega milennial. (O sea, que yo soy una acosadora.)

¿Acosadora yo?

¡No, señor!

Yo soy una mamá que quiere vivir en paz. Que a la media noche puede respirar tranquila al saber que su hija está en cine, donde su mejor amiga o durmiendo en su cuarto.

Que no quiere llamarla 20 veces al día para saber dónde está…

Créanme. Esas mamás tranquilonas que frunzen las cejas y me miran raro cuando escuchan el proceso de mi vigilancia tecnológica tienen mi admiración secreta. Yo quisiera ser como ellas, que no llaman, ni escriben y duermen a pierna suelta sin saber dónde están sus hijos.

Pero yo no puedo ser así.

Y lo acepto. A los hijos hay que darles alas, enseñarlos a volar, darles raíces, educarlos bien, enseñarlos a defenderse… Y sobre todo confiar en ellos.

Todo eso ya lo hice.

Y no sé si el exceso de curiosidad maternal sea por culpa de que soy canceriana o periodista. Pero esa tranquilidad que me da saber que Dominique ya está llegando no tiene precio.

Sobre la autora

Luz María Doria es inmigrante colombiana, periodista, productora ejecutiva de Despierta América y autora del libro “La Mujer de mis Sueños”. Podrán encontrar su columna cada lunes en nuestro diario impreso y en este sitio web.