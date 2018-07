Putin niega intervención en elecciones de EEUU; Trump rechaza colusión con Rusia

El republicano dice que no habría razón para que rusos tuvieran injerencia en democracia de EEUU

El mandatario de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que su administración no intervino en las elecciones de Estados Unidos en 2016, sobre lo cual el presidente Donald Trump acusó a los demócratas de iniciar esta indagatoria tras perder la contienda y negó que su equipo tuviera “colusión con los rusos”.

“Una vez más, el presidente Trump mencionó la cuestión de la llamada injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses”, dijo Putin. “Tuve que reiterar cosas que ya he dicho varias veces, incluso durante nuestros contactos personales, que el Estado ruso nunca ha interferido y que no va a interferir en los asuntos internos de Estados Unidos, incluido el proceso electoral”.

En su oportunidad, el republicano dijo que la indagatoria fue iniciada principalmente por la derrota de los demócratas y rechazó “colusión” de su equipo campaña con el gobierno ruso.

“No hubo colusión en absoluto”, dijo el mandatario estadounidense. “No hubo colusión en absoluto. Todos lo saben”,

Agregó que la investigación del fiscal especial Robert Mueller ha tenido un “impacto negativo” en la relación entre Estados Unidos y Rusia.

“Es ridículo. Es ridículo lo que está pasando con la indagatoria”, dijo Trump.

La conferencia de prensa en Helsinki, Finlandia, estuvo centrada en la presunta intervención de Rusia en el proceso electoral, más que en otros asuntos internacionales, como se adelantó que hablarían los mandatarios: el avance de China, la relación con la Unión Europea y el conflicto en Siria.

“Creemos que tuvimos una exitosa negociación”, dijo Putin, quien comenzó la conferencia de prensa leyendo un mensaje. “Tuvimos un diálogo franco y de negocios”.

Agregó que se tocaron temas sobre “los retos en el terrorismo, el crimen trasnacional… tenemos responsabilidad para mantener la seguridad mundial”, apuntó.

Agregó, en coincidencia con el presidente Trump, que “no había razones para que EEUU y Rusia tuvieran una relación complicada”.

En su oportunidad, el mandatario republicano agradeció a Sauli Niinistö, presidente de Finlandia, por ayudar a este histórico encuentro.

“La diplomacia es mejor que la hostilidad… los desacuerdos entre nuestros países son conocidos”, dijo al comenzar su intervención. “Vamos a resolver varios de los problemas que enfrentamos… hemos visto las consecuencias cuando la diplomacia se retira de la mesa”.

El presidente Trump insistió en que este encuentro era sólo el principio “de un largo proceso”.

¿A quién le cree el presidente Trump?

Una de los principales cuestionamientos de reporteros al mandatario estadounidense es a quién le creía sobre las indagatorias sobre la intervención rusa en la elección de 2016, sobre todo porque el fiscal especial Mueller ya acusó formalmente a 12 miembros de la inteligencia del gobierno de Putin.

“Confío en nuestro equipo de inteligencia, pero el presidente Putin fue enfático en negar los hechos”, dijo el republicano.

Entonces volvió a sus cuestionamientos sobre indagatorias a Hillary Clinton y su equipo de campaña, respecto de los 33,000 correos electrónicos de información clasificada que fueron manejados desde servidores privados.

“Permítanme decir que tenemos dos opiniones: tienen grupos que se preguntan por qué el FBI nunca tomó el servidor. ¿Por qué no tomó el servidor? ¿Por qué le dijeron al FBI que se fuera de la oficina del Comité Nacional Demócrata?“, expresó el presidente Trump. “Me he estado preguntando eso. Lo he estado preguntando durante meses y meses”.

Agregó que ha tuiteado al respecto en varias ocasiones y ha cuestionado: “¿Dónde está el servidor? Quiero saber dónde está el servidor y qué dice el servidor?”.

Luego defendió al presidente Putin: “Él acaba de decir que no es Rusia. Diré esto: no veo ninguna razón por la que sería, pero realmente quiero ver el servidor”.

Aseguró que este asunto continuaría un tiempo y concluyó la conferencia de prensa.

El presidente Trump comenzó el día acusando a la tontería y estupidez de EEUU por complicar la relación con Rusia.