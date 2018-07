Premios Juventud 2018: Conoce a todos los artistas que se presentarán en vivo

Maluma y CNCO son algunos de los que estarán presentes

La fiesta de Premios Juventud 2018 estará a reventar con los nuevos anunciados para presentarse en vivo. Univision ha echado la casa por la ventana invitando a grandes exponentes de la música en una celebración como ninguna otra.

El joven ídolo de la música Maluma estrenará en un segmento especial en televisión sus nuevas canciones populares.

Como parte de su compromiso de unir generaciones con las mejores canciones bailables de todos los tiempos, la legendaria KC and The Sunshine Band, que se originó en Florida, ofrecerá su primera presentación especial para la televisión en español con sus más grande éxitos, “Boogie Shoes”, “That’s the Way (I Like It)” y “Get Down Tonight”.

“Para el grupo y para mí es un gran honor ser parte de PJ 2018”, dijo KC and The Sunshine Band. “Univision hace una excelente labor uniendo comunidades, y nos entusiasma seguir compartiendo nuestra música con todos”.

Para agregar más géneros a las actuaciones, PJ 2018 anuncia más artistas populares y reconocidos en las plataformas de televisión, radio y medios digitales: Gente de Zona, Mau y Ricky, Natti Natasha, Chacal, El Micha, IAmChino, Il Volo, Joss Favela, L.I.K.E., Lenier, Raymix, Nio García, Casper Magico, Yomil y El Dany, Yulien Oviedo, Wolfine y Srta Dayana.

Entre los artistas que ya confirmaron su participación están Sofía Reyes, Jason Derulo y De La Ghetto, quienes cantarán juntos por primera vez en Estados Unidos, como también Ozuna, Carlos Rivera, CNCO, Johann Vera, Jacob Forever, Kany García y Zion y Lennox.

Los actores e influencers Manolo González Vergara, hijo de Sofía Vergara, y Marielena Dávila, hija de Chiquinquirá Delgado, representando a una nueva generación de conductores, estarán a cargo del espectáculo principal que a la vez le hará un guiño a la Generación Z.

Premios Juventud se transmitirán completamente en vivo el domingo 22 de julio a las 7pm/6c por Univision.