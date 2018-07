Univision: Renuncia el ejecutivo de los arriesgados cambios

Para algunos Isaac Lee es un innovador, para otros la cara de la crisis de la cadena

Este martes, la cadena Univision hizo oficial la renuncia de Isaac Lee, Director Ejecutivo de Contenido de la cadena y de las operaciones de contenido entre esta y Televisa.

Por casi 8 años, Lee dirigió Univision Noticias, Univision Digital y finalmente, todo el contenido, incluido el de The Root, The Onion y Gizmodo Media (hoy a la venta por no haber alcanzado las expectativas) y la creación de Fusion (que tampoco habría funcionado como se esperaba), antes de asumir en enero de 2017 el cargo de Director Ejecutivo de Contenido tanto de Univision, como Televisa.

Con la salida de Lee termina una era que para muchos fue de una gran innovación, audacia y hasta arriesgada, y para otros sale de Univision la cara de la gran crisis que afronta hoy por hoy la cadena que tuvo y tiene como consecuencia un gran número de despidos, la venta de aquello que no funcionó, y la mudanza de muchos de los shows que se hacían en Estados Unidos, hacia México para solventar la gran deuda que afrontan de más de 200 millones de dólares.

“Después de casi ocho años en Univision, he decidido renunciar. Me siento orgulloso del trabajo que hemos hecho al servicio de la comunidad latina en Estados Unidos. Ha sido uno de los mayores privilegios en mi vida profesional”, comienza diciendo Lee en su despedida interna a sus ahora ex empleados.

También en dicha carta, asegura que su espíritu y corazón siempre será el de un periodista dedicado a formar a la audiencia y revela su estrategia desde que entró a Univision, con su apoyo a Jorge Ramos como líder.

“Cuando llegué a Univision en 2011, quería crear el mejor departamento de noticias del país. Quería que Univision Noticias tuviera primicias originales, hiciera periodismo de investigación y formulara una estrategia digital que llegara a una audiencia totalmente nueva de latinos jóvenes. Quería que Jorge Ramos fuera tan reconocido en todo Estados Unidos como lo es con nuestra audiencia principal. Se ha hecho mucho para alcanzar esos objetivos. Hemos creado una galardonada unidad de investigación, un equipo digital de primera calidad, una unidad de documentales y un canal de cable en inglés que es totalmente nuevo”, dice la carta que nos compartió Univision.

Haim Saban, presidente de la junta directiva de Univision tuvo estas palabras de despedida para el ejecutivo colombiano: “Quiero agradecerle a Isaac por dirigir al equipo de contenido de Univision con integridad y valentía, y por ayudar a elevar y posicionar a Univision en la corriente general de medios de comunicación en Estados Unidos. Entendió la relevancia que Univision tiene para la comunidad hispana en Estados Unidos y fue de gran servicio para la audiencia. Isaac tiene visión y sabe ponerla en práctica. Le deseamos lo mejor y esperamos más cosas emocionantes de él en el futuro”.

Pero esta despedida tan amable, tanto de Lee como de parte de Univision, tiene también otra cara: la de la crisis. Crisis que se agudizó en el último año, pero que viene arrastrándose con la compra de propiedades que no han funcionado, el presupuesto destinado a la parte digital que no habría sido recuperado como lo planeado y los cambios dentro de los departamentos, todos estos bajo la responsabilidad de Lee como cabeza ejecutora.

Aunque Univision nunca dejó de ser la cadena número uno de la televisión hispana en Estados Unidos, ni siquiera con el gran crecimiento de Telemundo y su casi liderazgo en algunas de las series en horario estelar, como en las transmisiones de los partidos de fútbol en la Copa Mundial de Rusia, sí tuvo una caída en el rating y una baja en sus productos.

También en esta era, Univision una vez más perdió la posibilidad de convertirse en televisión pública y cotizar en la bolsa. El CEO de la compañía, Randy Falco anunció su retiro en noviembre y luego sorprendió adelantando los tiempos y asumiendo en su lugar, desde el 1 de junio, Vincent Sadusky.

Y con la llegada de este nuevo CEO, de quien dicen algunas fuentes dentro de la cadena que tiene una línea de ideas muy diferente a Lee, es que el ejecutivo colombiano decidió terminar su capítulo profesional con Univision y abrir su propia compañía de contenido y producciones para diferentes audiencias a nivel mundial, como confirma la propia cadena en el comunicado.

¿Quién fue Isaac Lee dentro de Univision?

Lideró la unión de Univision News con Disney y ABC para lanzar Fusion, así como la creación de Fusion Media Group, con la adquisición de The Root y la inversión estratégica en Fusion y The Onion. Hizo alianzas digitales entre Univision y Variety, Red Bull Media House, Participant Media y The Atlantic entre otros. Lanzó Storyhousen centro de desarrollo en Los Ángeles, que produce programación con y sin guion en inglés y español. Como por ejemplo, las tres temporadas de ‘El Chapo’, que se produjo con Netflix, además de una serie de documentales, entre ellos ‘Hate Rising’, ‘Residente’, ‘Outpost’ y el documental ‘Science Fair’, entre otros.

También dentro de su mandato Univision noticias ganó más de 100 premios por diferentes coberturas e investigaciones.

Sin embargo, las mayorías de estas producciones no fueron exitosas a nivel audiencia, y como te explicamos más arribas todas esas propiedades hoy están a la venta. La reestructuración de departamentos pasando a ‘Despierta América’ y ‘El Gordo y la Flaca’ de entretenimiento a noticias, habría afectado a estos shows, en especial al morning show que, aunque sigue liderando en rating, sus números han bajado y su contenido más noticiosa hace extrañar a la parte más entretenida, que siempre ha sido la línea del programa.

En esta etapa de la cadena el público perdió a varios de los talentos que eran favoritos como María Elena Salinas, Bárbara Bermudo y Lourdes Stephen, por nombrar las más destacadas.

Como muchos jefes, Lee tiene quienes están a su favor y lo extrañarán, y quienes hoy sienten alivio y esperanzas para su futuro y el de la cadena. Hemos hablado con varios empleados, y también con ex y ambos coinciden que este ejecutivo tenía ciertos favoritismos. Que incluso habría sido llevado a recursos humanos por tener dentro de las instalaciones a su perro, que, aunque nunca mordió a nadie, hacía entrar en pánico a varios de los empleados.

Hay otras personas con las que hemos hablado que van más allá y aseguran que Lee habría aprobado excesivos gastos en producciones de contenido realizado en Latinoamérica’, nada de esto confirmado oficialmente.

Pero lo que sí es un hecho es la gran crisis que atraviesa Univision, quizás la más grande en su historia con una pérdida de más de 200 millones de dólares.

“UCI está llevando a cabo un programa de transformación que tomará varios años, como parte de nuestros esfuerzos por operar y prosperar en el actual entorno de medios de comunicación y seguir siendo una firme voz, que defiende y brinda información a la comunidad hispana y la emergente y diversa corriente general de Estados Unidos.

El reto es enfocarnos en estrategias que aumentan nuestra ventaja competitiva y nos posicionan mejor para el futuro. Como parte de este proceso, hemos tomado la difícil decisión de eliminar ciertas posiciones en varias divisiones de UCI. Aunque estamos tomando las medidas necesarias para la empresa, nunca dejaremos de cumplir con nuestro deber y propósito de informar, entretener y empoderar a nuestra comunidad, que hoy en día es más importante que nunca”, nos dijo Univision hace algunos meses cuando comenzaron los despidos que, aseguran seguirán después de la salida de Lee.

Hasta el momento, Univision no ha anunciado su reemplazo y al consultarlos sobre esto nos aseguraron que aun no tienen detalles. Lo que sí reconfirmaron fue que, el segundo el línea después de Lee, Daniel Coronell seguirá en su puesto de Presidente de Noticias, igual que el resto de ejecutivos.