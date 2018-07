Acude al taller gratis en Nueva York sobre cómo aplicar por la ciudadanía ante USCIS

Antes que cualquier cosa debes llamar al 212-225-4400, para una evaluación previa

En los Estados Unidos hay organizaciones que apoyan a inmigrantes para diferentes procesos ante la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), como Servicios de Migración Católica y Abogados de Nueva York para el Interés Publico (New York Lawyers for the Public Interest/NYLPI, en inglés).

El 28 de julio, ambas asociaciones ofrecerán un taller para inmigrantes con Residencia Legal Permanente o portadores de “green card” que hayan cumplido el requisito de tres o cinco años de permanencia en los Estados Unidos para aplicar por la ciudadanía.

En esta ocasión, el taller será impartido en el Centro de Educación y Capacitación de Inmigrantes en LaGuardia Community College, con apoyo de abogados “pro bono” de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP; Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP, y voluntarios de Goldman Sachs.

“Los abogados y otros voluntarios capacitados ayudarán a los asistentes a completar sus solicitudes de naturalización (y) se asegurarán de que comprendan sus derechos legales”, informaron los organizadores. “Este taller brinda una valiosa oportunidad para inmigrantes neoyorquinos que buscan la ciudadanía para recibir servicios legales gratuitos, que a menudo pueden estar fuera del alcance de las comunidades marginadas”.

En esta ocasión, las asesorías que se han impartido en Manhattan y Brooklyn será por primera vez en Queens, pero aunque las personas pueden llegar el día del evento, lo ideal es que llamen al teléfono 212-225-4400, para tener una evaluación previa y asegurarse de que pueden aplicar por este beneficio migratorio.

El programa está diseñado para orientar y llenar el Formulario N-400, así como ofrecer sugerencias sobre la entrevista ante USCIS, y evaluar si una persona puede ser exenta del pago por el trámite, de $725 dólares: $640 para la solicitud y $85 dólares para la fotografía y huellas dactilares.

“(En la) primera entrevistas, si detectamos que tienen historia criminal, problemas con impuestos, por ejemplo, les decimos si realmente puede eso representar un problema”, explicó la representante legal Chloe Moore.

A tomar en cuenta