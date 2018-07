A quién lo estafan: por qué algunas personas son más vulnerables

Además, el pensamiento convencional sobre ser víctima suele ser errado: Cuando se trata de caer en estas trampas, son los millennials, no los adultos mayores, quienes son más vulnerables. Entre quienes informaron haber perdido dinero por un fraude, los de 20 años representan el 40%, el grupo individual más grande vs. el 18% de los mayores de 70 años, según información de la Comisión Federal de Comercio (FTC).

No obstante, los adultos mayores que fueron víctimas de estafas tendieron a perder cantidades más grandes de dinero, en comparación con los adultos jóvenes, determinó la FTC. Los expertos dicen que las pérdidas de los mayores por fraude financiero no se atribuyen solo al declive cognitivo relacionado con la edad, sino también al hecho de que la generación de más de 65 años controla miles de millones de dólares y los estafadores van tras su dinero.

Sin importar la edad, los investigadores han podido identificar determinadas características que distinguen a los que son engañados de aquellos que no lo son. Doug Shadel, autor de “Outsmarting the Scam Artists” (Wiley, 2012), afirma que sobresalen los siguientes rasgos en índices mucho mayores en las víctimas que en las que no lo son.