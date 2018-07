Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Celebra la Independencia colombiana en dos conciertos en Queens o aprovecha el buen clima para integrarte a clases gratuitas de tango y de yoga al aire libre

Jueves 19

Concierto: Los Gaiteros de San Jacinto

Acompaña a Los Gaiteros de San Jacinto en un concierto cargado de historia y ritmos folclóricos latinos. Este grupo, que surgió a mediados de los 40’s, es ganador del Grammy Latino y es considerado como una de las agrupaciones más antiguas y prestigiosas de Colombia. Ofrecerá un concierto en Terraza 7, 40-19 Gleane St. Elmhurst, Queens, a las 9:30 p.m. Entradas: desde $15. Información: http://www.terraza7.com

Clases de yoga en Bryant Park

Intégrate a una clase gratuita como parte de la agenda de la serie Bryant Park Yoga. La sesión se realizará este y todos los jueves hasta el próximo 20 de septiembre. Además es posible conseguir el tapete o colchoneta para yoga gratis, si llegas al menos 30 minutos antes de comenzar la clase. Bryant Park Yoga está pautada de 6 a 7 p.m. Información: http://www.bryantpark.org

Aprende a bailar tango

Disfruta de una clase introductoria al fascinante mundo del tango. Una velada al aire libre en la que podrás tomar lecciones de tango gratuitas que además te permitirán poner en práctica lo aprendido al ritmo de música en vivo. Las clases se imparten de 6:45 a 8:30 p.m., todos los jueves hasta el 26 de Julio, como parte del Summer on the Hudson: Everybody tango! En ‘On the Pier en West Harlem Piers’, West 125 Street. Información: http://www.riversideparknyc.org

Viernes 20

Celebra la independencia colombiana

Baila con tres agrupaciones colombianas en un concierto que festejara el Día de Independencia de Colombia. Durante esta noche, estarán en escena el Binomio de Oro, Galy Galiano y El combo de las estrellas. El animador y DJ Alex Sensation completará la oferta musical. En la discoteca La Boom, ubicada en 56-15 Northern Blvd. 2Fl. Woodside, Queens. Información y entradas: http://www.laboomny.com

Concierto: Sonido Gallo Negro

Comienza el fin de semana junto a Sonido Gallo Negro. Este colectivo interpreta música tropical mexicana en la que integran instrumentos como la guitarra eléctrica. Sonido Gallo Negro, que surgió en la región de Aragón de la ciudad de México, también incluye en su propuesta elementos visuales creados en vivo por el diseñador Dr. Alderete. En SOB’s 204 Varick Street, a las 9:30 p.m. Admisión: $10. Información: http://www.sobs.com

Sábado 21

Ritmos latinos en Staten Island

SummerStage, en coordinación con La Isla Bonita Summer Festival, traerán a Staten Island una descarga de música alternativa cuando suban a escena las bandas Las Cafeteras, originaria de Los Ángeles, el grupo colombiano M.A.K.U. SoundSystem y IBOMBA, compuesto por el dúo de DJs Ushka y Beto. La cita es en Corporal Thompson Park, Broadway entre Markham Rd., y Wayne St., en Staten Island. Este concierto comenzara a las 4 y se extenderá hasta las 7 p.m. Gratis. Información: http://www.cityparksfoundation.org

Concierto: Alea

Puedes sumergirte por completo en la música de la cantante y compositora de origen colombiano, Alea, quien ofrecerá un concierto matizado por una fusión de ritmos de origen afro, jazz y sonidos folclóricos de su natal Colombia. A las 8 p.m. En Guadalupe Inn, 1 Knickerbocker Avenue en Johnson Street, Brooklyn. Información: http://www.guadalupeinnbk.com

Ejercítate a ritmo de salsa y bachata

Quema calorías durante una clase en la que además podrás cargarte de energía al son de música latina. El programa Shape Up NYC: Latin Dance for Fitness ofrece una sesión de ejercicios a ritmo de un repertorio de salsa, merengue y bachata que no te puedes perder. A esta clase, que se desarrollará todos los sábados hasta diciembre 29, solo tienes que llevar una botella de agua. De 9 a 10 a.m., en Poe Park Visitor Center in Poe Park, 2640 Grand Concourse en El Bronx. Información: http://www.nycgovparks.org

Domingo 22

Tour de pizza y cerveza en el East Village

Únete a un tour en el que podrás recorrer pizzerías del área de East Village. De igual manera, este tour ofrece la oportunidad de probar diversos tipos de cervezas que podrás maridar con las pizzas. El punto de partida es el Tompkins Square Park, East 10th Street, a las 3 p.m. Información: http://www.eventbrite.com

Martes 24

Concierto juvenil en Carnegie Hall

El director de orquesta de origen mexicano Carlos Miguel Prieto será el conductor de un concierto que reunirá talento juvenil provenientes de Puerto Rico y de 28 estados del país, como parte del programa de verano de la National Youth Orchestra of the United States of America. El programa, denominado NY02 está organizado por el Weill Music Institute del Carnegie Hall, en donde se realizará el concierto, y reúne a jóvenes directores de orquesta, solistas y músicos. En el Stern Auditorium / Perelman Stage, a las 7:30 p.m. Entradas desde $10. Información: http://www.carnegiehall.org