Ritmos latinos invadirán el Lincoln Center

La serie 'Out of Doors' arranca el próximo martes 24 con una descarga de ritmos latinos que incluirá un tributo a Selena Quintanilla

Como es tradición cada año, el Lincoln Center abre las puertas a una experiencia veraniega al aire libre repleta de conciertos, danza, cine y poesía.

Y como ya es costumbre, en esta edición la serie gratuita Out of Doors, que se llevará a cabo desde el martes 24 de este mes y hasta el 12 de agosto, trae ritmos latinoamericanos de la mano de artistas como Bobby Sanabria y la Multiverse Big Band, Mon Laferte, Nina Díaz y los Pleneros de la 21, entre otros.

Además, la entrega número 48 de este festival ofrecerá un tributo a la trayectoria de la cantante Selena Quintanilla, considerada como la reina de la música tejana. El concierto titulado ‘Selena for Sanctuary’, a realizarse el jueves 26 de julio, contará con la participación de la cantante chilena Mon Laferte, el californiano, Cuco, Nina Díaz, Gaby Moreno, el artista alternativo de R&B, Omar Apollo y el activista y DJ, Riobamba.

De igual manera, Lincoln Center Out of Doors traerá un particular concierto junto al percusionista, compositor y educador Bobby Sanabria y su orquesta Multiverse Big Band. Sanabria y su banda celebrarán el centenario del compositor Leornard Bernstein tocando piezas del repertorio de Bernstein a ritmo de jazz latino. Este concierto está pautado para el 10 de agosto.

La composición de Bernstein para la película West Side Story incluye big band jazz, opera, danza moderna y ritmos latinos y en su propuesta, Sanabria ha incorporado ritmos puertorriqueños, cubanos, dominicanos de origen afro, a los que además suma sonidos venezolanos, brasileños, ritmos mexicanos, rock y jazz.

Otro de los grandes atractivos del programa es la agenda de dos días de La Casita, un evento que se celebrará durante los días 4 y 5 de agosto, entre poesías, música y narraciones. En esta oportunidad será posible escuchar las voces de artistas y activistas en torno a temas que afectan a la comunidad LGBTQ, inmigración y derechos humanos, entre otros tópicos. Durante el sábado 4 a partir del mediodía las actividades se realizarán en el Hearst Plaza, ubicada detrás del David Geffen Hall entre el Metropolitan Opera House y el the Laurie M. Tisch Illumination Lawn. Durante el domingo 5, desde las 2:30 p.m., la agenda se trasladará al Teatro Pregones, en el 571 de Walton Avenue en El Bronx.

Out of Doors también traerá, el domingo 5, ‘Yoruba Remixed!’ una noche de tradiciones africanas y folclor Yoruba de la mano del Caribbean Cultural Center. La institución rendirá tributo al legado de Marta Moreno Vega, cofundadora de la institución.

Esta presentación, que tendrá como escenario el Damrosch Park, incluirá bailes a cargo de Something Positive Dance Company, música en vivo con el grupo de percusión de origen puertorriqueño, Yuba Iré y la animación de los DJs Carlos Mena y DJ Bembona. Esta noche también contará las actuaciones de dos agrupaciones provenientes de Miami, Philbert Armenteros y Los Herederos y Palo! El Damrosh Park, está ubicado en la calle 62, entre las avenidas Ámsterdam y Columbus.

En detalle

Qué: La serie Lincoln Center Out of Doors

Cuándo: Durante tres semanas, desde el 24 de julio 24 hasta el 12 de agosto

Dónde: Diversas plazas de Lincoln Center como Damrosch Park y Heart Plaza y Teatro Pregones en El Bronx.

Información: http://www.lincolncenter.org/out-of-doors