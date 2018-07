Fotos de los ensayos de Premios Juventud 2018 de Univision

CNCO y LIKE son algunos de los que se han visto en los ensayos

Los ensayos de los Premios Juventud 2018 están a todo lo que da en Miami a sólo días de la gran fiesta de verano. Este año serán Manolo González Vergara y Marielena Dávila los presentadores oficiales de la celebración.

Artistas que pisarán el escenario para hacernos vibrar con su música incluyen a Maluma, Ozuna, CNCO, Sofia Reyes, Jason Derulo, De La Ghetto, Gente de Zona, Carlos Rivera, Jacob Forever, Johann Vera, El Taiger, Lenir, Kany Garcia, L.I.K.E., Raymix, Joss Favela, Wolfine, Yulien Oviedo, El Micha, Chacal, Srta Dayana, KC and The Sunshine Band, Yomil y El Dany, and IAmChino.

Premios Juventud 2018 se transmitirán en vivo el domingo 22 de julio a las 7pm/6c por Univision.

¡Mira fotos de los ensayos aquí!