Shakira: “Había días en los que no tenía ganas de levantarme”

La cantante colombiana asegura que todavía vive bajo mucho miedo sobre perder su voz

Shakira volvió a los escenarios, luego de un difícil momento personal. La cantante colombiana no puso salir de gira con su nuevo trabajo discográfico El Dorado, en 2017, debido a un problema en sus cuerdas vocales . Este año, la suerte cambió para la cantante, quien viene girando desde hace algunos meses: ya se presentó en algunos países europeos y asiáticos , y ahora seguirá por los Estados Unidos y Latinoamérica.

En este contexto, la ídola pop viajó a Barranquilla para inaugurar los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Recordemos que la colombiana no vive más en sus tierras: está instalada en Barcelona, desde que arrancó su relación con el futbolista Gerard Piqué, con quien tuvo a sus dos hijos Milan y Sasha.

“Feliz de estar en mi tierra” escribió la cantante en las redes sociales. Y es que hace 12 años que no se presentaba en esas latitudes. Y no solo eso sino que la maternidad la había alejado de una de las cosas que más disfruta un músico: las giras. “Es la primera vez que salgo de gira siendo madre. Es un desafío maravilloso. Me la estoy pasando genial. Ellos están descubriendo otras culturas“, dijo en una entrevista con la agencia de noticias española EFE.

“Esta gira ha sido más especial que las otras. Siento una conexión con el público casi metafísica, una conexión bestial“, dijo.

Y agregó: “Todavía no estoy libre de todos estos miedos. Quizá por eso, cada vez que salgo a cantar es una bendición. Fueron los meses más duros de mi vida. Muchas veces me preguntaba por qué estaba pasando por tantos obstáculos. Había días en los que no tenía ganas de levantarme. Nunca pensé que podría llegar a perder mi voz. Pensé que llegaría a perder muchas otras cosas en la vida, pero nunca mi voz. Cuando me encontré en esa situación, fueron los días más difíciles”.