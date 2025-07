Arrestan a hombre de Rhode Island por amenazar de muerte a Trump, Bondi y Miller

La Oficina del Fiscal Federal Interina de Rhode Island anunció el arresto de un hombre por amenazar con matar al presidente Donald Trump, a la Fiscal General, Pamela Bondi y al Jefe de Gabinete Adjunto de la Casa Blanca, Stephen Miller, luego de descubrir mensajes intimidantes en sus redes sociales.

Sara Miron Bloom, fiscal del distrito de Rhode Island informó que el sujeto fue identificado como Carl D. Montague, de 37 años, quien publicó mensajes amenazantes en sus redes sociales.

Acusado de varios cargos penales

“El 27 de junio de 2025, emitió una publicación cargada de blasfemias en Truth Social amenazando con disparar y matar al presidente Trump, a la fiscal general Bondi y al subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Miller”, describió la fiscal Miron.

Carl D. Montague está acusado de los cargos penales por amenazas contra el presidente, amenazas interestatales. También por amenazas de agresión, secuestro o asesinato de un funcionario, juez o agente del orden público estadounidense.

El sujeto luego de ser localizado, fue arrestado sin incidentes este miércoles 9 de julio. Las autoridades relataron que compareció ante la jueza magistrada del Tribunal de Distrito de EE.UU., Amy E. Moses.

No hay indicios de un complot

Según los documentos judiciales, adjunto al comunicado no dicen que Montague hubiera planeado el complot. Cuando declaró afirmó no poseer armas, además no hay evidencia de que hubiera viajado a Washington, D.C. para llevar a cabo sus amenazas, reportó NBC10 Boston.

Cuando el FBI encontró al sospechoso dentro de la residencia de otro individuo, explicó a los agentes que “estaba fumando mucha marihuana cuando publicó la amenaza” y “expresó remordimiento por su publicación”, compartió la misma cadena de noticias.

El caso fue investigado por el FBI, el Servicio Secreto de Estados Unidos y el Departamento de Policía de Providence y está siendo procesado por la fiscal federal adjunta Dulce Donovan.

“Una denuncia penal federal es simplemente una acusación. El acusado se presume inocente a menos que se demuestre su culpabilidad“, reseña un comunicado de la fiscalía.

Investigación a exdirector del FBI

En mayo, las autoridades investigaron al exdirector del FBI, James Comey por una pubicación en su Instagram en donde se veía una fotografía que mostraba los números “86-47”.

Presuntamente, el número “86” tiene el significado de “matar” y “47” es el número de presidente de Estados Unidos.

Camey señaló que se trató de un mal entendido, porque solo tomó la foto de unas conchas en la playa. Y especificó que estaba en contra de la violencia.

