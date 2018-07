Lindsay Lohan quiere adoptar un niño para comenzar su familia numerosa

Parece que la actriz quiere empezar su camino por la maternidad al mejor estilo de Angelina Jolie

Los planes de futuro de Lindsay Lohan pasan por seguir desarrollando esa faceta empresarial que ha redescubierto en los últimos años y que le ha llevado a embarcarse en labores de producción mientras prepara el lanzamiento de su propia línea de cosméticos y hasta de una nueva marca de moda con prendas de altísima calidad, pero su apretada agenda no le ha hecho renunciar a su deseo de tener hijos. De hecho, la famosa pelirroja ya tiene claro en qué términos quiere que se produzca su debut en la maternidad aunque no cuente con una fecha para ello.

“Siempre he dicho que me gustaría tener dos hijos, o puede que incluso cuatro, pero aún no tengo nada concreto pensado para formar mi propia familia. Es más probable que adopte un niño antes“, ha explicado la actriz y empresaria en una entrevista a la revista Closer, en la que ha adelantado que no esperará necesariamente a encontrar al hombre perfecto con el que compartir su vida para dar un paso tan importante.

“Desde que cumplí los 30 siento que soy una persona diferente. Puede que sea porque tengo muy claro quién soy y porque he tomado el control de mi vida: ya no tengo todas esas distracciones de Hollywood a mi alrededor, o las que suponían los hombres”. En consecuencia, por el momento Lindsay sigue soltera, sin compromiso y sin intención de buscarlo.

“Soy una mujer muy independiente. Sé que eso suena a cliché, pero de verdad que siento que por fin me he encontrado a mí misma“, asegura.

Lo cierto es que la última relación que se le conoció, con su exprometido Egor Tarabasov, acabó siendo una de las grandes decepciones de su historial amoroso -la pareja protagonizó más de una polémica y ella lo acusó públicamente de agredirla físicamente-, pero también le empujó a dar un cambio radical a su existencia.

Ahora la antigua estrella Disney está centrada en su labor humanitaria y en consolidar su posición de reina de noche en Atenas y Mykonos gracias a sus clubs nocturnos.