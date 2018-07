Marjorie de Sousa recuperó las curvas y sensualidad de sus mejores tiempos

Sin excusas!! Hoy toco espalda, de las zonas que más me cuesta trabajar después de mi parto es justamente la parte baja de la espalda ☹️ahí salen unos gorditos, también mi vientre, pero es cuestión de hacerlo todos los días, no importa si solo tienes 30 min trata de hacerlo concentrado, ponle ganas y te aseguro que poco a poco puedes ver los resultados, cuida también tu alimentación es súper importante 💪🏻toma agua, ponle toda tu energía💪🏻 y te repito poco a poco tu cuerpo pedirá que lo entrenes diario. #sinexcusas #pocoapoco #disfrutaloquehaces #actívate #powergirls💪 #dedicatetiempo

