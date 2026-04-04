Hispano 2do arrestado por homicidio de bebé en calle de Nueva York; su padre era el presunto objetivo

Matthew Rodríguez, adolescente de 18 años, fue capturado ayer en Pensilvania como sospechoso de haber sido el conductor del pistolero que mató a la bebé Kaori Patterson Moore con una aparente bala perdida en Brooklyn (NYC) a plena luz del día.

La niña Kaori Patterson Moore fue alcanzada por una bala perdida alrededor de la 1:15 p.m. del miércoles en East Williamsburg, cuando sus padres la paseaban en un coche a unas dos millas de su casa. Horas después, en la noche NYPD anunció la captura del supuesto pistolero, mientras seguía la búsqueda de su cómplice.

NYPD no ha divulgado detalles sobre la captura en Pensilvania. Rodríguez supuestamente fue el conductor de la moto donde ambos se desplazaban al abrir fuego hacia un grupo donde había adultos y niños. Al escapar a toda velocidad chocaron contra un automóvil que circulaba en sentido opuesto. El primer detenido fue identificado como Amuri Greene, de 21 años, y al momento está hospitalizado con una pierna rota, según ABC News. Fue acusado de homicidio, intento de homicidio y agresión.

La balacera sucedió en un aparente fallido ajuste de cuentas entre pandillas y el padre de la niña era el presunto objetivo, según declaró el fiscal adjunto de distrito Jordan Rossman. Greene “le disparó a dos de los hijos: mató de un disparo en la cabeza a la bebé de siete meses e hirió a su hermano de dos años”, dijo el fiscal, citado por Daily News.

Al parecer una pandilla conocida como MOE se encuentra en medio de una disputa con un grupo con el que Greene está vinculado, proveniente de Marcy Houses, declaró Joseph Kenny, jefe de detectives del NYPD.

“Seguimos investigando ese asunto. Sabemos que (el padre de Kaori) sí tiene vínculos con otros miembros de la pandilla (Money Over Everything)”, afirmó Kenny. “No figura en nuestra base de datos de grupos criminales como miembro de MOE; sin embargo, basándonos en la ubicación geográfica y en el lugar donde se encontraba en ese momento, estamos analizando esa posibilidad”.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Críticas al alcalde Mamdani

Zohran Mamdani está enfrentando críticas por parte de algunos políticos locales y usuarios de las redes sociales debido a que, según sus detractores, en sus comentarios culpó a las “armas de fuego” en lugar de a los pandilleros violentos por la muerte de la bebé de 7 meses.

“Ésta no es la primera familia nuestra que conoce este dolor”, declaró Mamdani en respuesta al caso que ha conmocionado a la ciudad. “Demasiados niños nunca llegaron a convertirse en adultos. A los padres que han tenido que enterrar a quienes más aman: no podemos aceptar esto como algo normal en nuestra ciudad. No podemos insensibilizarnos ante este dolor, y hoy es un recordatorio devastador de cuánto trabajo queda aún por hacer… para combatir la violencia armada en toda la ciudad”.

“Literalmente, cualquier cosa con tal de no culpar a los criminales que nuestro sistema libera en nuestras calles repetidamente, una y otra vez, sin consecuencia alguna”, publicó en Twitter/X la concejala republicana de la ciudad Vickie Paladino. “Una vergüenza absoluta”.

“Si tan solo Nueva York tuviera leyes estrictas sobre las armas”, publicó irónicamente en Twitter/X Daniel Turner, director ejecutivo de la organización social “Power the Future (PTF)” y oriundo de la ciudad de Nueva York.

Rafael A. Mangual, investigador del Manhattan Institute, declaró a Fox News que las “referencias de Mamdani a los medios con los que se perpetró este atroz crimen sugieren que se siente incómodo reconociendo que el asesinato de Kaori Patterson-Moore fue cometido por dos matones malvados”.

“Plantear esto como un problema de armas -en lugar de un problema de pandilleros malintencionados- resulta un terreno más familiar para un autoproclamado progresista cuya base política está constituida por personas simultáneamente (aunque de manera disonante) comprometidas tanto con la causa del «control de armas» como con los esfuerzos por reorientar el sistema de justicia penal para que sea más indulgente con los delincuentes que aprietan el gatillo”, continuó Mangual.

Racha de violencia, pero autoridades optimistas

Un día después de la muerte de la bebé, el jueves Mamdani defendió el balance de seguridad al cerrar el primer trimestre de su gestión, junto a Jessica Tisch, comisionada NYPD heredada de la administración de Eric Adams. “En los primeros tres meses del año, la ciudad de Nueva York ha registrado la menor cantidad de homicidios e incidentes con armas de fuego desde que comenzamos a llevar un registro de estas cifras, hace décadas”, afirmó el alcalde.

Horas después, dos jóvenes de 21 y 22 años fueron ultimados en tiroteos la noche del jueves en El Bronx (NYC). Previamente, el martes un hombre de 36 años murió de varios balazos en Central Park North, Harlem. Además la semana pasada un niño de 9 años y dos quinceañeros resultaron heridos de bala en incidentes separados a plena luz del día en calles de Brooklyn y El Bronx (NYC). También dos mujeres adolescentes fueron alcanzadas en una balacera a las afueras de un restaurante McDonald’s en Brooklyn (NYC). Ese fue al menos el 3er tiroteo público en la ciudad en menos de 24 horas; los dos previos dejaron hombres muertos en un edificio en Brooklyn y un restaurante en Queens. En algunos de esos casos no se han anunciado arrestos.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

También en marzo Jairo Javier Vinces Cobena (36) recibió un disparo mortal en la cabeza a sólo tres cuadras de su apartamento en Queens (NYC); una mujer fue baleada, aparentemente de manera accidental, a plena luz del día frente a The Fulton Street Mall, concurrido centro comercial en Brooklyn (NYC); y un adolescente de 19 años murió baleado a media tarde cerca de un centro de cuidado infantil en El Bronx (NYC).

Además NYPD busca a Paublo Torres, joven de 21 años identificado como el sospechoso prófugo tras la balacera que cobró la vida del hondureño Denis Núñez (34) en un bar deportivo en Queens (NYC) en febrero.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.