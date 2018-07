Los ángeles y las entrevistas de trabajo

Los ángeles nos pueden ayudar en cualquier aspecto de nuestra vida, desde lo más superfluo hasta lo más profundo. Para ellos no hay un tema “más importante” que otro, todo es importante en tanto contribuya a nuestro crecimiento interior

El aspecto material forma parte de nuestra evolución. No podemos olvidar que somos seres humanos y vivimos en un mundo material, así que éste es uno de los ‘componentes’ de nuestro progreso espiritual mientras permanezcamos en él. El trabajo ó actividad que realicemos durante nuestra vida nos puede ayudar a cumplir con la misión que hemos venido a desarrollar. De allí su importancia.

No se trata entonces de realizar cualquier trabajo solo buscando el dinero que vamos a ganar, sino siempre pensando en qué forma contribuimos a los demás a través del mismo. Incluso, si pensamos en el trabajo de esta manera estamos siendo más magnéticos para el dinero. Como los ángeles me han enseñado, el dinero no es el objetivo sino el resultado.

Si en este momento de tu vida te encuentras en la búsqueda de un empleo, algunas sugerencias para trabajar con los ángeles son:

Busca hacer lo que amas y no lo que sientas que “te toca” ó “tienes” que hacer. Cuando uno hace lo que ama atrae más fácilmente la prosperidad y la abundancia.

Crea una imagen mental de lo que deseas alcanzar. Enfócate en el objetivo final. No te preocupes sobre cómo lo vas a lograr. De eso se encarga Dios.

Mantén esa imagen todos los días y trata de concentrarte en ella al menos por cinco minutos (puedes hacerlo hasta 15 minutos divididos en tres periodos de cinco minutos cada una).

Puedes recurrir a los ángeles del trabajo así como a los arcángeles Chamuel y Jeremiel para que te guíen hacia las situaciones y personas que te ayudarán a lograr el trabajo que deseas.

Cuando vayas a presentarte a una entrevista, antes de llegar pide al Espíritu Santo y a los arcángeles Miguel, Uriel, Gabriel y Haniel que te acompañen. Ellos te ayudarán a sentir seguridad, tener carisma, así como a pensar y expresarte con claridad.

*Ana Mercedes Rueda es la autora de los libros “¿Por Qué Pido y no Recibo?”, “El Cielo te Habla” y “¿Por Qué No Fluye el Amor en mi Vida?”. Realiza consultas individuales. www.mensajedeangeles.com. @anamercedesrueda.