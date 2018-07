El castigo que Trump quiere aplicar a exfuncionarios de inteligencia que lo critican

Los exlíderes de la CIA, FBI entre otras agencias han hecho enojar al mandatario

El presidente Donald Trump está considerando despojar a media docena de exfuncionarios de seguridad nacional de sus autorizaciones de seguridad, así lo confirmó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

La funcionaria calificó de inadecuados los comentarios públicos de los exfuncionarios sobre la actual investigación sobre Rusia, que realizan el Congreso y el fiscal especial Robert Mueller.

La medidad equivaldría a un uso sin precedentes de la autoridad presidencial para castigar a los rivales políticos, indicaron expertos.

Los críticos se aprovecharon rápidamente del anuncio, incluso cuando los que están bajo consideración minimizaron el efecto real que podría tener perder sus autorizaciones.

Entre los afectados estarían el exdirector de la CIA John Brennan; el ex director de Inteligencia Nacional, James Clapper; el exdirector del FBI, James Comey; la exasesora de seguridad nacional, Susan Rice; el exdirector adjunto del FBI, Andrew McCabe, y el ex irector de la Agencia de Seguridad Nacional, Michael Hayden.

“Han politizado y, en algunos casos, monetizado su servicio público”, afirmó Sanders en conferencia de prensa. “Hacer acusaciones infundadas de una relación impropia con Rusia es inapropiado”.

Sanders no dijo cuándo el presidente tomará la decisión.

Los exfuncionarios han estado activos como expertos en medios de comunicación sobre los riesgos de la reunión del presidente Trump con el mandarario ruso, Vladimir Putin.