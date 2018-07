Michel Leaño, el técnico de 31 años que aspira a revolucionar el fútbol mexicano

El joven estratega debutó con victoria sobre las Águilas del América

GUADALAJARA — A los 31 años Marcelo Michel Leaño no sólo es el estratega más joven de los 18 equipos, sino que es atrevido, se fija metas y busca respaldarlas.

Debutar al frente del Necaxa con un triunfo sobre el América no sólo fue un momento soñado para él, sino apenas su carta de presentación.

“Yo estoy convencido de que no soy el mejor técnico de la Primera División. Hay muchos más capaces que yo, te garantizo que hay varios técnicos más preparados que yo, mucho más, pero quizá a todos ellos les ha faltado pasión. Yo tengo pasión”, afirmó Leaño, en charla con Grupo REFORMA.

“El veinte ya me cayó. Estoy muy emocionado, pero siento mucha responsabilidad, para poder demostrar que estamos a la altura de las expectativas que hemos generado por un lado, pero sobre todo de la confianza que nos han brindado. Después ya de varios torneos en diferentes equipos, creo mucho en dos cosas: metodología y liderazgo“.

¿Cuál es tu primer objetivo con los Rayos este torneo?

“Queremos buscar el campeonato, porque en el futbol mexicano hay dos torneos: el regular que te da acceso al siguiente, que es la Liguilla, y para poder acceder tienes que estar entre los primeros ocho. Entonces, nuestro primer objetivo es la Liguilla, pero no es el objetivo”.

“Queremos hacer un equipo de época con Necaxa y para ser un equipo de época, hay que jugar bien y ganar. Es muy difícil lograr eso en el mundo del fútbol. Zidane, con sus tres Champions seguidas, que es algo brutal, quizá no será recordado por su forma de juego, pero sí por esos campeonatos y en una competencia se busca ganar”.

¿Eres obsesivo?

“Mi obsesión es inspirar. Mi sueño sigue siendo ser campeón, ahora con Necaxa, ganarlo todo en México, dirigir a la Selección Mexicana, ganar con la Selección, ganar un Mundial, por supuesto, porque si no ¿Para qué me dedico a esto? ¿Para ser uno más? No, creo que tenemos que inspirar a un país que la gente se atreva a seguir sus sueños”.