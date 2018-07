Apagan cámaras de velocidad cerca de escuelas en NYC

Según el DOT, las cámaras disminuyen las infracciones por exceso de velocidad en un 63%

Enfrentando la decisión del Senado estatal de no autorizar la renovación del programa de cámaras de velocidad, que monitorean 140 zonas escolares de NYC, la comisionada de Transporte Polly Trottenberg, junto a oficiales electos y controladores de tráfico, se reunieron a las afueras del estacionamiento municipal Court Square en Long Island City, donde la unidad de cámara móvil devolvió sus vehículos, para anunciar el fin del programa.

Pese al apoyo demostrado por el gobernador Andrew Cuomo y el alcalde Bill de Blasio, 120 de las 140 zonas de velocidad escolar dejarán de emitir infracciones este viernes. 20 ubicaciones permanecerán en funcionamiento hasta el final de la escuela de verano.

“Después de estar junto a los defensores que fueron innumerables veces a Albany para luchar incansablemente por las cámaras de velocidad, hoy celebramos esta ocasión con verdadera tristeza”, dijo Trottenberg. “Después de cuatro años y medio de Vision Zero, la ciudad de Nueva York ha visto disminuir drásticamente las muertes en las carreteras, contrarrestando la tendencia nacional de un aumento de muertes”.

La administración de Blasio aseguró que seguirá pidiendo al Senado estatal que regrese a Albany para aprobar la ley S6046 / A7798-C, que preservaría y expandiría las cámaras de velocidad cerca de las escuelas. La legislación ha sido aprobada por la Asamblea y actualmente cuenta con 34 copatrocinadores en el Senado estatal.

“El Senado estatal ha demostrado una total indiferencia por la seguridad de nuestros niños”, indicó de Blasio. “Que esto sea una advertencia para los conductores de que la incapacidad del Senado estatal para actuar no es una licencia para viajar a velocidades peligrosas”.

Cuomo, por su parte, criticó a los republicanos del Senado y los culpó del cierre del programa, debido a que “tienen su propio argumento de que a los conductores no les gustan las cámaras de velocidad”.

“Se han negado a extender las cámaras de velocidad durante meses y meses y meses en Albany”, apuntó Cuomo. “Entiendo que a los conductores no les gustan las multas por exceso de velocidad. Aquí está mi consejo para un conductor que no quiere una multa por exceso de velocidad, no acelere. Es muy sencillo. No acelere.”

El líder estatal los acusó de inventar excusas para no discutir el tema y aseguró que de recibir la ley, la firmaría de inmediato.

“Ahora no quieren admitir que están en contra. Entonces inventan excusas y señalan con el dedo. “Deberíamos tener una sesión especial”. No necesitas un rayo del cielo. No necesitas intervención divina. No tienes que hacer una novena”, dijo Cuomo.

Según un informe del DOT, las cámaras de velocidad han logrado una disminución del 63% en infracciones de exceso de velocidad entre 2014 y 2016. Además, resalta que el 81% de los conductores que recibieron una infracción dentro de las zonas escolares, no recibieron una infracción adicional.

El informe explica que las lesiones de peatones, automovilistas y ciclistas en accidentes de tráfico disminuyeron en un promedio del 17% en las ubicaciones de las cámaras, y las muertes por accidentes de tránsito disminuyeron en un 55%.