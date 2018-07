Baila y goza cerca del mar

Disfruta de la singular agenda de conciertos, festivales, muestras culinarias y cine que traen este verano las playas más populares de nuestra área

Disfruta al máximo del mes de agosto explorando diversas playas en las que te aguarda una agenda cargada de conciertos y actividades para toda la familia.

Destinos como Orchard Beach, Rockaway Beach, Coney Island y Jones Beach, en Long Island, llenarán de música y colorido la temporada veraniega. A continuación te presentamos una selección de los eventos más populares en las playas más cercanas a la ciudad y lo que traen de nuevo estos destinos.

Cine al aire libre en Rockaway Beach

En esta playa y en particular su paseo marítimo, podrás disfrutar de la proyección de una amplia selección de películas, el sábado 28 por ejemplo, presentarán Star Wars: The Last Jedi, a partir de las 8 p.m. De igual manera, puedes integrarte además a diversas clases que te ayudaran a ejercitar el cuerpo y liberar la mente de estrés. Todos los jueves, hasta el 30 de agosto tendrán Rockaway Zumba Way sesiones que combinan música africana y ritmos latinos de la mano de la experta Lisa G. Estas clases para mantener el cuerpo en forma comienzan a las 7:30 y se extienden hasta las 9 p.m. En Beach 108th Street Roller Rink en Rockaway Beach, Queens.

El nuevo acuario de Coney Island

Un día en Coney Island es siempre una buena idea y es que éste es sin dudas uno de los destinos más concurridos durante el verano. Conciertos, actividades para toda la familia y un espectáculo de fuegos artificiales, todos los viernes, son solo algunos de los atractivos en el programa de Coney Island. El area tambien alberga la la playa Brighton Beach, que no puedes dejar de visitar.

Una razón más para darte un paseo por la zona de Coney Island es el Acuario de Nueva York. Esta institución que se renueva tras los estragos causados por el huracán Sandy, acaba de abrir sus puertas a la exhibición Maravillas marinas: tiburones. La muestra cuenta con nueve galerías con cientos de especies de la fauna marina. Información: http://www.nyaquarium.com y http://www.coneyisland.com

Salsa en Orchard Beach

En la popular y concurrida playa de Orchard Beach, en El Bronx, te espera el Bronx Summer Concert Series, que se realiza todos los domingos, de 1 a 5 p.m. Esta fiesta anual se realiza con el respaldo del presidente del condado Rubén Díaz Jr. A este tradicional evento, que trae una descarga de ritmos tropicales, también se suma el Bronx Salsa Fest que durante el próximo mes de agosto pondrá a bailar a los amantes de lo tropical en lugares de todo el condado y muy en particular sobre la arena.

Prepárate para echar un pie a ritmo de salsa, merengue y bachata en esta playa, que además trae este año entre sus novedades un ‘drive-in movie’. A partir del próximo 24 de agosto podrás disfrutar por primera vez en Orchard Beach de la proyección de películas, desde la comodidad de tu vehículo.

Jacob Riis Park estrena BathHouse

Próximo a Rockaway se encuentra Jacob Riis Park, en Queens. La playa que forma parte del Gateway National Recreation Área, cuenta con áreas recreativas en el parque, entre muchas otras atracciones. Jacob Riis Park incluye en su oferta el renovado BathHouse, una construcción Art Decó que te permitirá aprender sobre la historia del parque y los eventos de la temporada.

La agenda de la playa incluye más de 30 conciertos e incluso karaoke. El próximo sábado 25 de agosto, entre otros conciertos, habrá una función gratuita con el grupo Salsondria. Durante esta aventura también puedes comprar comida en Riis Park Beach Bazaar entre una docena de vendedores. Información: http://www.riisparkbeachbazaar.com

Jones Beach y sus conciertos

Jones Beach, considerada como una de las mejores playas próximas a la ciudad, te permitirá crear momentos inolvidables entre sol y arena. El teatro Northwell Health, que antes era conocido como el Nikon Theater, tiene en su agenda para este verano una extensa lista de conciertos a cargo de renombrados artistas. Recientemente esta playa acogió a las estrellas latinas Pitbull y Enrique Iglesias.

El viernes 3 de agosto habrá un concierto con las bandas norteamericanas Chicago y Reo Speedwagon, durante el Laid Back festival, una fiesta de música y comida que incluirá más de 20 restaurantes del área, vino, cervezas y camiones de comida. Este destino se encuentra en Long Island y puedes llegar la playa en tan solo una hora manejando desde Manhattan. También es posible ir desde la ciudad tomando en el Long Island Railroad. Información: http://www.jonesbeach.com