La masturbación nos prepara para una buena respuesta sexual

Rodeada por la culpa y el rechazo de muchas religiones, la masturbación se mantiene como la opción sexual más popular entre los jóvenes y las personas que no tienen pareja.

Recomendada a cualquier edad y en cualquier sexo, muy a pesar de la mala fama cada vez más superada, hoy más que nunca se recomienda la masturbación como una forma segura de satisfacer las necesidades sexuales y lograr una mejor respuesta sexual en el futuro.

Durante muchos años se nos dijo que esta práctica estaba asociada a problemas de salud y disfunciones sexuales. Hoy sabemos que es todo lo contrario y el gran consenso mundial entre los sexólogos es que la masturbación es la mejor opción que tenemos en un mundo lleno de infecciones de transmisión sexual, embarazos indeseados y adolescentes embarazadas. Antes de exponerse a una de estas tragedias, es más seguro usar nuestros diez deditos eficazmente.

Como si nos faltaran razones para masturbarnos, los estudios demuestran que un altísimo porcentaje de mujeres anorgásmicas, lo que antiguamente se llamaba frigidez o mujer frígida, nunca se masturbaron.

Creo que eso tiene mucha lógica. ¿Se imagina usted que un lanzador de grandes ligas salga al terreno a jugar sin calentar el brazo? ¿Un niño que no sabe gatear puede salir corriendo? ¿Verdad que no? La masturbación prepara al hombre y a la mujer para tener una buena respuesta sexual, los mantiene activos sexualmente y, a la vez, a salvo de funestas consecuencias. Los seres humanos que se mantienen activos sexualmente tienen una mejor respuesta y duran más tiempo, llegando a la vejez como un ‘cañón’. ¡Así que a masturbarse más!

Yo respeto profundamente los valores y creencias de las personas que piensan diferente a mí. Sólo les exhorto a revisar lo que sabe la ciencia, a leer sobre sexualidad y a cuestionarse TODO. El fanatismo es responsable de mucho dolor y muerte en el mundo y se basa en la ignorancia. No se guíe por verdades absolutas, busque, investigue, indague, sea curioso y sobre todo no se cierre a lo nuevo o a lo que no va de acuerdo con lo que cree.

Los grandes sexólogos y terapeutas sexuales incluyen la masturbación dentro de los pasos para superar las disfunciones sexuales tales como anorgasmia o frigidez y eyaculación precoz.

Créame, ni le van a salir pelos en las manos, ni se va debilitar y tampoco se va a volver adicto. ¡Todo eso es mentira! Lo único que se ha demostrado que puede producir la masturbación es culpa a quienes piensan que es algo malo. ¡Si Dios nos lo dio, que San Pedro nos lo bendiga!

