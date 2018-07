Atala Sarmiento estalla contra ‘fake news’ sobre su regreso a la televisión

La exconductora de TV Azteca está cansada de que le inventen chismes

Atala Sarmiento ha estado fuera de la televisión desde que salió de “Ventaneando” después de no firmar un nuevo acuerdo para quedarse con la televisora.

La presentadora de espectáculos ha aparecido en diversos programas de Televisa e Imagen, pero solo como invitada.

Esta semana inició una nueva columna en la publicación de El Heraldo, hasta ahora su único trabajo desde su salida de TV Azteca.

Corrió el rumor de que había sido contratada para un programa de moda después de que en un video el conductor principal dijera que el “si le había llegado al precio”. La nota en cuestión del Diario Basta fue desmentida completamente por la misma Atala.

“Nuevamente queridos amigos del diario Basta: ¡FALSO TODO! Ni negociaciones, ni arreglos, ni narices. NO he visitado a nadie de dicho programa más que cuando estuve como invitada ¿Por qué inventar? No lo entiendo“, escribió Sarmiento en Twitter.