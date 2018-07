Karla Monroig y Tommy Torres juntos por su gran amor

Mi pedacito de cielo lo es todo para papá y para mi. Por ella todo! Amanda deseaba una fiesta de cumpleaños de emojis. Los que me conocen saben que el amarillo no es mi color favorito. Por suerte mi comadre @adamarilopez me presentó a un grupo de profesionales que rápidamente aceptaron el reto y llevaron los emojis a una versión “glam and cute”. Creo q los emojis jamás se han visto tan bellos!! La verdad todo estuvo de ensueño! Amanda disfrutó junto a su familia y amigos de una tarde inolvidable. Su carita lo decía todo! Gracias al mejor equipo de planificación de eventos! Literalmente fue un trabajo en equipo hecho con tanto amor que se refleja en el resultado. Da gusto verlos crear! A todos los que hicieron esto posible GRACIAS!!! . 👯‍♀Planificación, Coordinación y Organización del Cumpleaños por: @lee_annfeathers & @coolcornerbistro . . 💗Decoración de la mesa principal por: @mypapilot . . 🎈Decoración de ensueño de Globos por: @balloonsbyluzpaz . 🎂Pastel más bello y rico + Dulces mesa principal por: @tinasoriginalcakes . .🍦Helados por: @lollifruit . . 💐 Decoración y Flores por: @lee_annfeathers . .🍷 Bebidas y más por: @coolcornerbistro . . 🧀🥓 Mesa de Tapas y Bocadillos por: @tablesplatters . 💃🏻🕺🏼Entretenimiento por: @recreausa . 👚👕Diseño de camisas y tutu por: @caramelosdesign . 🛍Diseño Gráfico por: @alibombo_ccs . 🍭Dulces y Caramelos por: @dulzura_borincana . 📸Fotos por: @navarroleopoldo Deslicen ➡️para ver más fotos del cumpleaños. Que fue lo que más les gustó? Les gustaría ver vídeo de la reacción de Amanda cuando vió todo? Comenten abajo. #happybdayAmanda #emojiparty #glamemojis #bendecida #dreamteam

