Turista suicida salta al vacío desde hotel en Midtown East

Un turista de 39 años murió tras saltar al vacío ayer desde su habitación en el hotel de lujo Royalton Park Avenue.

El hombre, que no fue identificado de inmediato, cayó desde la habitación 1112, aterrizando en la esquina 29st con Park Avenue South, alrededor de las 11:45 a.m. del lunes, detalló New York Post.

La policía encontró varias notas de suicidio dentro de la habitación, dijeron las autoridades.

