Video: Adal Ramones rompe en llanto al recordar a su fallecida madre en ‘La Academia’

Pese a que han pasado casi tres años, Adal Ramones aún llora la muerte de su madre porque no ha podido superar la pérdida de la persona que más lo impulsó para lograr sus sueños de infancia.

El recuerdo de su madre, Teresa Martínez, haciéndole disfraces para obras escolares y sus palabras de aliento es lo que le gusta traer de vuelta cuando vuelve a extrañarla, después de que murió por cáncer de páncreas.

“Tengo ahí algo que no he cerrado del todo. Mi madre muere antes de cumplir los 81 años, cuando mi abuela materna vivió hasta los 99. Yo estaba seguro de que a mi madre la iba a tener muchos años y no fue así, hay algo que no he podido cerrar ahí porque mi madre era una gran fan.

“Desde niño me llevaba a las asambleas, siempre me apoyó. Ella decía: ‘Hijo, vas a ser una estrella’ y confiaba tanto en mí… Mi padre era más callado y reservado, pero mi madre se desbordaba. Aquí hubiera estado aplaudiendo, como vio todas mis obras de teatro“, expresó Ramones después del cuarto concierto de ‘La Academia’.

El conductor llegó a las lágrimas cuando la madre del concursante Fernando Dávila llegó el domingo al foro, lo que lo llenó de recuerdos, por lo que en la pausa comercial se acercó a Edith Márquez, juez del programa que le dedicó unas palabras de apoyo.

Mira aquí el momento:

Pese a estar en una emisión en vivo, Ramones no se avergüenza de mostrar lo que siente, pues son sentimientos sinceros que no podría esconder.

“Me pegó, si hubiera estado en un programa grabado, le hubiera dicho córtale, pero es en vivo y no me pude contener. El tema de repente vuelve a surgir, pero no surge como algo malo, es un llanto de nostalgia, de extrañar.

“Mucha gente de repente me dice que soy un llorón, pero yo les digo: ‘Sorry… una disculpa…’ pero hay sentimientos muy grandes que no puedes guardar”, expresó el también actor.