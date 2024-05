Seguridad Social: estos son los pagos máximos a jubilados de 62, 66 y 70 años en junio

Para aquellos que recién han solicitado los beneficios de jubilación del Seguro Social en Estados Unidos, es posible que aún no conozcan el monto exacto que recibirán de la institución. En junio, los pagos se realizarán los días 3, 12, 18 y 26.

Independientemente del día de pago, los beneficios máximos de jubilación serán los mismos todas esas fechas.

Beneficios de jubilación a los 62 años

Si solicitaste los beneficios a los 62 años, puedes recibir hasta $2,710 dólares en junio de 2024.

Este monto fue establecido por el Seguro Social como el máximo para todo el año.

El pago promedio para los jubilados es de aproximadamente $1,915, por lo que $2,710 es una cantidad considerablemente mayor.

Pocos trabajadores estadounidenses pueden recibir $2,710 a los 62 años, ya que deben cumplir con condiciones muy estrictas durante sus años de trabajo.

El pago podría ser aún mayor si se solicita a la Edad de Jubilación Completa (FRA, por sus siglas en inglés).

Beneficios de jubilación a la Edad de Jubilación Completa

Solicitar los beneficios a la Edad de Jubilación Completa (FRA) puede darte un pago de hasta $3,822 dólares.

La edad de jubilación normal depende del año en que naciste. Por ejemplo, si naciste en 1960 o después, tu FRA es de 67 años.

Beneficios máximos de jubilación a los 70 años en junio

El cheque o depósito directo más grande que puedes recibir de la Administración en junio podría ser de $4,873 dólares.

Para ser elegible para esta cantidad, debes haber solicitado los beneficios a los 70 años y haber trabajado durante 35 años.

Además, debes haber obtenido un salario alto. Solo aquellos que han ganado el máximo imponible durante 35 años pueden recibir $4,873.

No olvides que si tuviste trabajos no cubiertos por el Seguro Social, no serás elegible para estos pagos.

Recuerda: solo aquellos que pagaron suficientes impuestos al Seguro Social pueden recibir beneficios de jubilación. Aunque solo necesitas diez años de trabajo para recibir dinero como jubilado del SSA, esto solo te proporcionará un pago mensual pequeño.

Sigue leyendo:

– Seguridad Social: personas con discapacidad pueden recibir $1,537 en junio

– Cupones SNAP: quiénes recibirán $1,751 a partir del 1 de junio

–13 estados que recibirán hasta $2,581 dólares en cupones SNAP esta semana