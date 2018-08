Colombia otorga residencia de dos años a 440,000 venezolanos

El presidente Juan Manuel Santos hace el gesto humanitario a pocos días de entregar el poder

El presidente saliente de Colombia Juan Manuel Santos firmó un decreto este jueves para otorgar a 440,000 venezolanos residencia por dos años.

“Estos venezolanos podrán afiliarse al sistema de seguridad social. Los niños tendrán mayor facilidad para acceder a la educación pública”, dijo Santos, que entrega el poder el siete de agosto al derechista Iván Duque.

Santos dijo que en el último año la migración desde Venezuela ha sido de un millón de personas. En muchos casos se trata de colombo-venezolanos que regresan en condiciones precarias.

“Hicimos un verdadero censo, se registraron más de 440,000 migrantes venezolanos, esto ha sido una logística muy compleja”, dijo Santos.

El decreto llega después que Santos pidiera al presidente de Venezuela Nicolás Maduro un “canal humanitario que alivie en algo el sufrimiento de su pueblo”.

Santos responsabilizó a Maduro de una crisis humanitaria que afecta a todo el continente.

“Los demás países de América Latina que están sufriendo esas consecuencias de un régimen que no escucha y que parece que está en un estado de negación total porque no solamente no escucha sino que no actúa”, dijo Santos.

Venezuela está sumida desde hace años en una profunda crisis económica, política y social que ha llevado a que miles de sus ciudadanos busquen refugio en otros países como Colombia.