Hacen cambios al plan de rezonificación de Inwood

El plan de rezonificación de Inwood, en el Alto Manhattan, que pretende crear 5,000 nuevas unidades de vivienda, de las cuales 1,500 serían asequibles, recibió luz verde este jueves por parte del Comité de Uso de Terrenos del Concejo Municipal, luego de varios cambios a la propuesta original.

Así lo anunció el concejal que representa esa área, Ydanis Rodríguez, quien calificó el nuevo plan como “un triunfo para la comunidad”, pues no solo se defenderán más viviendas para personas de recursos bajos y medios sino que se excluyó del proyecto la zona comercial de la llamada U, que incluye partes de la Avenida Broadway y la calle 207.

“Hoy es un día histórico para la comunidad, pues hemos estado negociando este proyecto escuchando cuidadosamente a la comunidad y tras considerar que el plan de rezonificación inicial era demasiado largo, lo redujimos”, dijo el concejal Rodríguez, quien agregó que la meta del plan es que más personas de bajos recursos puedan dar el salto a la clase media.

“En los últimos 25 años menos de 1,000 nuevos apartamentos se han construido allí y ahora vamos a construir 5,000”, dijo el líder político, destacando además que tres zonas de propiedad pública, entre ellas un centro de Sanidad y una escuela serán espacio para nuevos apartamentos, 100% de renta asequible.

“Esta no es solo mi victoria”, agregó Rodríguez, quien destacó además que por primera vez en Nueva York, habrá una protección especial para los pequeños negocios del área.

“Aquellos locales comerciales que estén en edificios que hayan recibido subsidios deberán firmar contratos de 10 años con los negocios y estarán cobijados por la renta controlada”, advirtió el líder del Alto Manhattan. Asimismo agregó que en total la inversión de este proyecto de rezonificación será de $150 millones, invertidos además en planes de educación, mantenimiento de parques, generación de empleo y la creación de un Centro de Investigación Cultural del Inmigrante.

No todos están conformes

A pesar del tono triunfalista de Rodríguez, afuera del Concejo, decenas de manifestantes mostraron su desacuerdo con el plan de rezonificación y coincidieron en que beneficiará mayormente a los urbanistas y no a los menos favorecidos.

“A esa rezonificación hay que darle un moratorio por fallas serias en los estudios de impacto en el ambiente, en los negocios cuando suban los impuestos, en los residentes y en la demografía”, dijo Lina Meléndez, de la organización “El Alto Manhattan no se vende”.

Asimismo, Nova Lucero, del Concejo Metropolitano de la Vivienda, comentó que la mayoría de inquilinos del Alto Manhattan vive bajo renta estabilizada y que el Concejo falló en no otorgar más apartamentos para los pobres sino “para los ricos“.

“Después de muchas reuniones con los concejales, la Ciudad y agencias, vemos que no hay cambios radicales ni suficiente número de apartamentos asequibles. Lo que pedíamos era que los desarrolladores aceptaran nuestra plataforma, que pedíamos que el 50% de los apartamentos sean para personas que ganan menos de $35,000”, dijo la activista. “El plan de Ydanis es ayudar a los de clase media antes que los de bajos ingreso, entre ellos se verán afectadas familias indocumentadas que no ganan más que 15,000 al año y que no podrán vivir allí”.

El próximo 8 de agosto la plenaria del Concejo deberá votar el proyecto final que daría vía libre a los cambios en Inwood.

